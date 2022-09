Comunicato stampa 12 settempre Consultazioni politiche del 25 settembre 2022

(AGENPARL) – lun 12 settembre 2022 Prefettura di Belluno

Ufficio territoriale del

Governo

COMUNICATO STAMPA DEL 12 settembre 2022

Anche per le consultazioni politiche del 25 settembre 2022, il

decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41, consente agli elettori

sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena

o isolamento fiduciario di essere ammessi al voto presso il proprio

domicilio nel comune di residenza.

Gli elettori interessati devono far pervenire al sindaco del comune nelle cui

liste sono iscritti, con modalità individuate dall’ente medesimo, anche

telematiche, tra il 15 e il 20 settembre p.v., i seguenti documenti:

– una dichiarazione in cui si attesta la volontà di esprimere il voto presso

il proprio domicilio, indicando con precisione l’indirizzo completo del

domicilio medesimo e possibilmente un recapito telefonico;

– un certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dalla

competente Azienda sanitaria locale, in data non anteriore all’11

settembre 2022 che attesti l’esistenza delle condizioni previste dal

citato decreto-legge per il diritto al voto domiciliare (trattamento

domiciliare o condizioni di quarantena o isolamento fiduciario per Covid-

19). Le richieste per tali certificati vanno inviate entro a

documento di identità. Per eventuali informazioni è a disposizione il

Dipartimento di Prevenzione al numero 0437/514505 dal lunedì al

venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00.