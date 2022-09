Le nazioni indo-pacifiche accettano di avviare negoziati di iniziativa economica

(AGENPARL) – Roma, 10 settembre 2022 – I ministri dei paesi coinvolti in un quadro indo-pacifico guidato dagli Stati Uniti hanno concordato venerdì di avviare negoziati formali sulla costruzione di un ordine economico basato su regole nella regione in rapida crescita in cui la Cina sta espandendo il suo potere.

Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity (IPEF) Ministerial

I 14 stati membri dell’Indo-Pacific Economic Framework si impegneranno in colloqui sulla definizione delle regole per creare opportunità economiche, migliorare le condizioni di lavoro e promuovere la sostenibilità nella regione, ha affermato il ministro del Commercio giapponese Yasutoshi Nishimura dopo una riunione di due giorni dell’IPEF a Los Angeles.

I negoziati coinvolgono quattro pilastri politici: commercio equo, resilienza della catena di approvvigionamento, energia pulita con decarbonizzazione e infrastrutture, nonché tassazione adeguata e lotta alla corruzione.

“Questo è un risultato impressionante e riflette il fatto che abbiamo consenso e impegno tra tutti i 14 paesi partner dell’IPEF”, ha dichiarato il segretario al Commercio degli Stati Uniti Gina Raimondo in una conferenza stampa.

I membri dell’IPEF sono tutti impegnati a creare un accordo economico ambizioso e di alto livello nell’Indo-Pacifico, ha affermato, senza fare riferimento a una scadenza per i negoziati.

Raimondo ha indicato che ci saranno colloqui ad alto livello entro la fine dell’anno e un’altra riunione ministeriale all’inizio del prossimo anno.

I membri dell’IPEF si adopereranno per produrre risultati nelle aree in cui possono sentire i vantaggi di far parte del quadro, ha affermato il ministro dell’Economia, del commercio e dell’industria.

La rappresentante per il commercio degli Stati Uniti Katherine Tai ha dichiarato: “La nostra intenzione ora è di procedere verso i negoziati con i nostri partner su ciascun pilastro, con il primo round di discussioni che avrà luogo dopo questo ministeriale”.

I paesi IPEF, che rappresentano il 40% del prodotto interno lordo mondiale e il 28% del commercio mondiale di beni e servizi, hanno rilasciato dichiarazioni ministeriali dopo i colloqui.

“Cercheremo di sviluppare approcci nuovi e creativi alle politiche commerciali e tecnologiche che promuovano un’ampia serie di obiettivi e che alimentino attività economiche e generino investimenti”, secondo una dichiarazione sul pilastro commerciale.

L’India ha scelto di non prendere parte al pilastro commerciale, volto a creare impegni commerciali di alto livello, inclusivi, liberi, equi e aperti che si basano sul sistema commerciale multilaterale basato su regole, secondo le dichiarazioni.

Apparentemente, il paese dell’Asia meridionale non voleva impegnarsi a rispettare le regole commerciali senza ottenere l’accesso al mercato.

A differenza di un accordo commerciale convenzionale, l’IPEF non prevede riduzioni tariffarie e altre misure di liberalizzazione del commercio, spingendo i critici a mettere in discussione il valore dell’iniziativa per i paesi partecipanti.

Oltre all’India, gli altri 13 membri stanno partecipando ai negoziati per tutti e quattro i pilastri.

A dimostrazione della flessibilità dell’IPEF, i paesi possono scegliere a quali pilastri aderire e gli esperti commerciali affermano che l’approccio flessibile sembra aver abbassato gli ostacoli alla partecipazione per paesi come l’India e quelli del sud-est asiatico.

A Los Angeles, i membri dell’IPEF hanno condiviso la loro comprensione dell’importanza di garantire la resilienza della catena di approvvigionamento dopo le interruzioni causate dalla pandemia di coronavirus e dall’invasione russa dell’Ucraina, hanno affermato i ministri.

Per quanto riguarda il pilastro della catena di approvvigionamento, hanno convenuto di stabilire criteri per settori e beni critici, aumentare la resilienza e gli investimenti in settori e beni critici, stabilire un meccanismo di condivisione delle informazioni e di risposta alle crisi, nonché rafforzare la logistica della catena di approvvigionamento.

Raimondo ha osservato che le opportunità di raccolta anticipata nelle negoziazioni potrebbero provenire dal pilastro della catena di approvvigionamento, poiché ogni paese del mondo ha capito l’importanza della resilienza della catena di approvvigionamento dopo aver sperimentato la pandemia di COVID-19.

Una dichiarazione sul pilastro della catena di approvvigionamento afferma che i membri dell’IPEF “faranno avanzare queste aree di cooperazione in modo rapido e costante”.

La Casa Bianca prevede che la regione indo-pacifica, con circa il 60% della popolazione mondiale, diventerà il maggior contributore alla crescita globale nei prossimi 30 anni.

Il lancio del quadro volto a definire standard economici elevati è stato annunciato durante la visita del presidente degli Stati Uniti Joe Biden in Giappone a maggio.

Funzionari statunitensi affermano che l’IPEF è una parte fondamentale della strategia di Biden per la regione indo-pacifica.

I 14 membri dell’IPEF sono #Australia, #Brunei, #Fiji, #India, #Indonesia, #Giappone, #Malesia, #Nuova #Zelanda, #Filippine, #Singapore, #Corea del Sud, #Thailandia, #Stati Uniti, #Vietnam.