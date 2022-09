La NASA ospiterà la riunione del Consiglio nazionale dello spazio presso il Johnson Space Center

(AGENPARL) – Roma, 10 settembre 2022 – Il Johnson Space Center della NASA a Houston ospiterà una riunione del Consiglio Nazionale dello Spazio alle 14:20 EDT (13:20 CDT) di oggi, venerdì 9 settembre. Il vicepresidente Kamala Harris presiederà l’evento e l’amministratore della NASA Bill Nelson terrà un discorso.

L’incontro andrà in onda su NASA Television, sul sito web dell’agenzia e sull’app NASA, oltre che sui canali Twitter, Facebook e YouTube dell’agenzia.

Prima dell’incontro, il vicepresidente Harris parlerà con gli astronauti a bordo della Stazione spaziale internazionale dal controllo missione di Johnson. Alla chiamata dallo spazio alla Terra parteciperanno gli astronauti della Expedition 67 della NASA Kjell Lindgren, Bob Hines e Jessica Watkins. La NASA trasmetterà la telefonata in diretta a partire dalle 10:55 EDT (9:55 CDT) su NASA Television, sull’app NASA e sul sito web dell’agenzia.

Il vicepresidente visiterà anche la NASA Johnson, compresa la Space Vehicle Mockup Facility (SVMF), dove gli equipaggi dei voli spaziali e il loro personale di supporto si addestrano su hardware ad alta fedeltà per il supporto alle missioni in tempo reale. L’SVMF è costituito da mockup della stazione spaziale, di Orion e di veicoli commerciali, oltre che da addestratori per compiti parziali e interfacce per rack, da un pavimento di precisione per cuscinetti d’aria e da un simulatore di gravità parziale.

L’incontro è aperto ai media preaccreditati e la visita comprenderà la stampa collettiva.

Le immagini e i video salienti dell’incontro e delle visite saranno disponibili all’indirizzo:

https://www.nasa.gov/mediaresources