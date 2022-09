La NASA ospita la riunione del Consiglio nazionale dello spazio, il vicepresidente presiede l’evento

(AGENPARL) – Roma, 10 settembre 2022 – Il vicepresidente Kamala Harris ha sottolineato l’importanza del clima, del volo spaziale umano e dell’educazione STEM durante la seconda riunione del Consiglio Nazionale dello Spazio dell’amministrazione Biden-Harris, tenutasi venerdì presso il Johnson Space Center della NASA a Houston.

“Per generazioni, insieme ai nostri alleati e partner in tutto il mondo, l’America ha guidato il mondo nell’esplorazione e nell’uso dello spazio”, ha dichiarato Harris. “La nostra leadership è stata guidata da una serie di principi fondamentali – cooperazione, sicurezza, ambizione e fiducia del pubblico – e dal riconoscimento, ovviamente, che lo spazio può e deve essere protetto a beneficio di tutti. Ci sono così tante cose che ancora non sappiamo e così tante cose che ancora non abbiamo fatto: lo spazio rimane un luogo di opportunità non scoperte e non realizzate. La nostra prova e la nostra responsabilità è quella di lavorare insieme per guidare l’umanità in questa nuova frontiera e per rendere reale l’incredibile potenziale dello spazio per tutte le persone”.

Per oltre 50 anni, i satelliti della NASA hanno fornito dati aperti e disponibili al pubblico sulla terra, l’acqua, la temperatura, il tempo e il clima della Terra. Migliorare l’accesso alle informazioni chiave sul clima è una priorità per l’agenzia. Sulla base del suo precedente annuncio, l’amministratore della NASA Bill Nelson ha rilasciato il primo concetto e condiviso un nuovo video per il Centro informazioni sulla Terra. Il centro consentirà al pubblico di vedere come la Terra sta cambiando e di guidare i decisori a mitigare, adattare e rispondere ai cambiamenti climatici.

“Proprio come usiamo il controllo di missione per monitorare le operazioni durante il volo spaziale, stiamo intraprendendo questo sforzo per monitorare le condizioni qui sul nostro pianeta, e sarà disponibile per tutti in un formato di facile accesso”, ha detto Nelson.

La progettazione dell’Earth Information Center è in corso e la fase iniziale prevede la visualizzazione interattiva di immagini e dati provenienti dalla NASA e da altre agenzie governative. La sede centrale della NASA prevede di ospitare questa prima visualizzazione interattiva con l’obiettivo di espandere l’accesso di persona e virtuale nei prossimi cinque anni.

Il Vicepresidente ha anche sottolineato l’importanza della ricerca condotta sulla Stazione Spaziale Internazionale, che consentirà soggiorni di lunga durata sulla Luna e future missioni umane su Marte, oltre ai benefici per la vita qui sulla Terra.

“La NASA utilizza la Stazione Spaziale Internazionale per condurre ricerche critiche sui rischi associati alle future missioni su Marte: radiazioni spaziali, isolamento e distanza dalla Terra, solo per citarne alcuni. È anche un banco di prova per sviluppare le tecnologie di cui avremo bisogno per soggiorni di lunga durata sulla Luna, dove costruiremo un campo base Artemis sulla superficie e un avamposto Gateway in orbita lunare”, ha detto Nelson. “La ricerca sulla stazione spaziale dimostra che i benefici della microgravità non riguardano solo le scoperte. Sviluppiamo anche nuove tecnologie che migliorano la vita sulla Terra, come i trattamenti per il cancro”.

In concomitanza con l’incontro, la NASA ha annunciato una nuova opportunità di Space Grant K-12 Inclusiveness and Diversity in STEM (SG KIDS) che assegnerà più di 4 milioni di dollari alle istituzioni di tutti gli Stati Uniti per contribuire a portare l’entusiasmo della NASA e delle STEM a gruppi di studenti delle scuole medie e superiori tradizionalmente poco serviti e sottorappresentati. L’annuncio fa parte di una serie più ampia di impegni assunti da partner pubblici, privati e filantropici annunciati dal Vicepresidente per contribuire al reclutamento e allo sviluppo della prossima generazione di forza lavoro nel settore spaziale.

SG KIDS risponde anche all’Ordine Esecutivo della Casa Bianca sull’avanzamento dell’equità razziale e del sostegno alle comunità non servite attraverso il governo federale, nonché all’attenzione dell’Amministratore della NASA Bill Nelson per fornire autentiche opportunità STEM agli studenti K-12.

Durante la visita al Johnson Space Center della NASA, il vicepresidente Harris ha visitato il controllo della missione dell’agenzia con Nelson e la direttrice del Johnson Center Vanessa Wyche. Il Vicepresidente ha anche parlato con gli astronauti della NASA Bob Hines, Kjell Lindgren e Jessica Watkins, che vivono e lavorano a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, di come la loro ricerca sia utile alla vita sulla Terra, supporti i voli spaziali di lunga durata e protegga il nostro pianeta.

Il Vicepresidente ha anche visitato la Space Vehicle Mockup Facility (SVMF), dove gli equipaggi dei voli spaziali e il loro personale di supporto ricevono un addestramento di livello mondiale su hardware ad alta fedeltà per il supporto alle missioni in tempo reale. L’SVMF è costituito da mockup della stazione spaziale, di Orion e di veicoli commerciali, da addestratori per compiti parziali e interfacce per rack, da un pavimento a cuscinetto d’aria di precisione e da un simulatore di gravità parziale.

La registrazione integrale della riunione del Consiglio Nazionale dello Spazio è disponibile online all’indirizzo:

https://go.nasa.gov/3eEGxEW