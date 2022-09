La NASA assegna 4 milioni di dollari attraverso la nuova opportunità Space Grant KIDS

(AGENPARL) – Roma, 10 settembre 2022 – La NASA sta assegnando più di 4 milioni di dollari a istituzioni in tutti gli Stati Uniti per contribuire a portare l’emozione di autentiche esperienze NASA a gruppi di studenti delle scuole medie e superiori che sono tradizionalmente poco serviti e sottorappresentati nelle materie STEM.

La nuova opportunità Space Grant K-12 Inclusiveness and Diversity in STEM (SG KIDS) aumenterà il senso di appartenenza di questi studenti alle materie STEM, un primo passo fondamentale verso le lauree e le carriere STEM.

SG KIDS è un programma pilota reso possibile dal National Space Grant and Fellowship Project della NASA, che comprende consorzi Space Grant guidati da un’istituzione in ciascuno dei 50 Stati, del Distretto di Columbia e di Porto Rico. Questa opportunità rappresenta un nuovo approccio, in quanto chiede ai consorzi premiati di andare oltre i confini statali per creare progetti regionali su misura per gli studenti di quelle aree. Grazie ai partenariati, i vincitori potranno condividere queste interessanti opportunità STEM con gli studenti residenti in altri Stati.

“Attraverso Space Grant KIDS, abbiamo chiesto ai consorzi Space Grant della nazione di realizzare attività educative al di là dei confini statali per condividere l’entusiasmo della NASA e delle materie STEM con studenti che altrimenti non avrebbero avuto questa opportunità”, ha dichiarato Mike Kincaid, amministratore associato della NASA per l’Office of STEM Engagement, che amministra NASA Space Grant. “Siamo ansiosi di vedere come queste partnership regionali faranno una differenza duratura per la Generazione Artemis”.

SG KIDS risponde all’Ordine Esecutivo della Casa Bianca sull’avanzamento dell’equità razziale e del sostegno alle comunità non servite attraverso il governo federale, nonché all’attenzione dell’Amministratore della NASA Bill Nelson di fornire autentiche opportunità STEM agli studenti K-12.

I progetti finanziati nell’ambito di SG KIDS forniranno agli studenti esperienze e lezioni pratiche che daranno vita alle missioni della NASA, forniranno formazione e risorse agli educatori che insegnano agli studenti e daranno impulso all’ecosistema STEM in queste regioni.

“Space Grant KIDS è stato progettato per creare reti che forniscano esperienze STEM arricchenti della NASA a popolazioni studentesche poco servite”, ha dichiarato la dott.ssa Erica Alston, vice responsabile Space Grant della NASA. “Possiamo sfruttare queste reti per raggiungere gruppi tradizionalmente trascurati nelle future iniziative DEIA”.

Ciascuno dei quattro borsisti, Virginia Space Grant Consortium, Georgia Space Grant Consortium, Ohio Space Grant Consortium e Texas Space Grant Consortium, riceverà circa 1.050.000 dollari in accordi di cooperazione per mettere in pratica le loro proposte nei prossimi tre anni. I beneficiari e i progetti proposti sono:

Fondazione di ricerca dell’Università Old Dominion, Norfolk, Virginia

Sfida NASA Space Grant Plant the Moon

Le squadre di studenti faranno esperienza pratica di scienza planetaria progettando esperimenti per far crescere le piante in una versione simulata del suolo lunare, chiamata regolite, attraverso la NASA Space Grant Plant the Moon Challenge. Il progetto espande in modo significativo la portata dell’originale Plant the Moon Challenge, sviluppato dall’Institute for Competition Sciences, e aggiunge attività ed esperienze rilevanti per la missione Artemis, fornisce un coordinatore statale e aggiunge una componente di sviluppo professionale per gli insegnanti, oltre a uno stipendio per gli educatori per coprire i costi dei materiali.

“Gli studenti non solo apprendono le competenze fondamentali per condurre esperimenti scientifici validi, ma imparano anche a conoscere le architetture delle missioni spaziali e a fare esperienza pratica nella conduzione di ricerche scientifiche reali che possono essere utili alla NASA e alla comunità scientifica”, ha dichiarato Mary Sandy, direttore del Virginia Space Grant Consortium attraverso la Old Dominion University.

I partner includono i consorzi Space Grant di Virginia, West Virginia, North Carolina, South Carolina, Florida e Porto Rico, oltre all’Institute for Competition Sciences.

“Tutti e sei gli Stati offrono una forte leadership per l’attuazione del progetto e sono in grado di contribuire al raggiungimento dell’obiettivo dei partecipanti di scuole con un alto numero di studenti sottorappresentati e/o non serviti”, ha dichiarato Sandy.

Istituto di tecnologia della Georgia, Atlanta

Ispirare la prossima generazione della NASA attraverso missioni di costruzione, codifica e apprendimento automatico (NASA ML-Bots)

NASA ML-Bots insegnerà i fondamenti del coding, dell’intelligenza artificiale e dell’apprendimento automatico agli studenti delle scuole medie e superiori di Georgia, Alabama, Louisiana e Tennessee. Il programma fornirà agli studenti un’esperienza diretta nell’apprendimento automatico e nell’intelligenza artificiale (ML/AI) mentre progettano e gestiscono un rover robotico attraverso un percorso a ostacoli.

“L’obiettivo di NASA ML-Bots è quello di aumentare l’accesso alle opportunità per gli studenti sottorappresentati e poco serviti nei campi dell’intelligenza artificiale e dell’apprendimento automatico, che sono molto richiesti e remunerati”, ha dichiarato il dottor Steven Ruffin, direttore del Georgia Space Grant Consortium attraverso il Georgia Institute of Technology.

Tra i partner figurano l’Alabama Space Grant Consortium, LaSTEM (affiliato al Louisiana Space Grant Consortium), l’Università del Tennessee Chattanooga (affiliata al Tennessee Space Grant Consortium), il Morehouse College e l’Atlanta University Center, la Mercer University di Macon, Georgia e la Hines Family Foundation.

“Creare una forza lavoro sostenibile e diversificata nel settore della ML/AI per i sistemi robotici è necessario per raggiungere gli obiettivi futuri della NASA in materia di esplorazione della Luna, di Marte e oltre”, ha dichiarato Ruffin. “Il programma di studi e la collaborazione instaurati grazie al sostegno della NASA avranno un impatto duraturo sulle capacità degli educatori K-12 e sulle competenze degli studenti per gli anni a venire”.

Istituto aerospaziale dell’Ohio, Cleveland

Stepping Stars: Un progetto di coinvolgimento STEM con sovvenzione spaziale per scuole medie e superiori in più stati

Stepping Stars introdurrà gli studenti delle scuole medie e superiori ai concetti di biomimetica, un approccio che prende ispirazione dai successi del mondo naturale e li applica all’ingegneria e alla risoluzione dei problemi. Attraverso una combinazione di programmi di studio e attività pratiche, gli studenti impareranno a conoscere la progettazione ispirata alla natura e il suo allineamento con le missioni e la ricerca della NASA, mentre gli educatori otterranno una formazione e risorse di nuova concezione per insegnare la biomimetica nelle loro classi.

“Questo progetto sfrutterà i temi della biomimetica per illustrare i modi in cui i ricercatori della NASA guardano alla natura per trarre ispirazione dall’ingegneria”, ha dichiarato Robert Romero, direttore dell’Ohio Space Grant Consortium attraverso l’Ohio Aerospace Institute. “Ad esempio, stiamo progettando programmi sull’incredibile resistenza di un materiale come la seta di ragno e su come la NASA potrebbe utilizzare la bioproduzione per fabbricare materiali utilizzati nei voli e nei viaggi spaziali”.

Tra i partner del progetto Stepping Stars figurano i consorzi Space Grant dell’Ohio, di New York e del Nebraska, nonché lo zoo di Akron, le Girl Scouts del Nord-Est dell’Ohio, l’Ithaca Sciencenter, il Dipartimento dell’Istruzione del Nebraska e i 21st Century Community Learning Centers del Nebraska. Grazie a questi partner, il progetto raggiungerà le comunità meno servite, comprese le popolazioni native americane, nere e ispaniche.

“Gli studenti delle popolazioni svantaggiate potrebbero non sapere di avere le competenze necessarie per perseguire le materie STEM”, ha detto Romero. “È importante ispirarli a intraprendere carriere STEM, perché come nazione abbiamo bisogno di attingere a quanti più talenti scientifici e ingegneristici possibile”.

Università del Texas a Austin

Space Teams Labs: Coinvolgere, ispirare e formare una futura forza lavoro STEM diversificata e inclusiva

Attraverso gli Space Teams Labs, gli studenti saranno immersi in attività interattive ad alta fedeltà legate alle missioni spaziali grazie alla tecnologia della realtà virtuale (VR). Il progetto mira a fornire e installare hardware e software per almeno 50 Space Team Labs in scuole, musei, centri giovanili, spazi partner universitari e altri luoghi che raggiungano gli studenti meno abbienti. Ogni Space Team Lab comprende due computer, cuffie VR, software SpaceCRAFT e materiale didattico, oltre all’accesso al portale Space Teams. Il progetto introdurrà gli studenti a una vasta gamma di argomenti STEM della NASA, tra cui la scienza planetaria, la progettazione e l’assemblaggio di veicoli spaziali, la meccanica orbitale e il telerilevamento, l’esplorazione della superficie e altro ancora.

“Costruire navicelle spaziali, volare su altri pianeti ed esplorarli sono concetti resi tangibili grazie alla VR di Space Teams, concetti che fino a poco tempo fa erano fantascienza”, ha dichiarato il dottor Tim Urban, direttore del Texas Space Grant Consortium dell’Università del Texas ad Austin. “La nostra speranza è che gli studenti si entusiasmino così tanto per le attività da dimenticare che stanno imparando durante il percorso, e che vogliano continuare a studiare e lavorare nei settori STEM dello spazio”.

I consorzi Space Grant del Texas, del Nuovo Messico e della Louisiana collaborano al progetto.

“I nostri Stati sono simili in quanto hanno molti studenti tra le popolazioni meno servite che speriamo di raggiungere. Dal punto di vista geografico siamo vicini, il che ci aiuterà a distribuire i laboratori Space Teams”, ha detto Urban. “Tutti gli Space Grant gestiscono programmi straordinari e dispongono di ampie reti. Ci sentiamo privilegiati a unire le forze per amplificare la nostra voce attraverso SG KIDS”.

Space Grant è una rete nazionale di college e università che lavorano con organizzazioni e istituzioni affiliate per ampliare le opportunità di partecipazione degli studenti alle iniziative aeronautiche e spaziali della NASA. Il progetto coinvolge studenti ed educatori dai livelli elementare e secondario attraverso esperienze pratiche, sviluppo della facoltà, miglioramento dei programmi di studio e formazione precollege. Nell’anno fiscale 2021, Space Grant ha assegnato 44,5 milioni di dollari in accordi di cooperazione alle istituzioni dei 52 consorzi Space Grant.

Per saperne di più su Space Grant della NASA o per trovare il direttore del consorzio e il sito web del vostro Stato, visitate il sito:

https://go.nasa.gov/3ym50oe