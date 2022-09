Grande partecipazione della squadra nautica fluviale della Polizia di Stato al primo “corso di primo soccorso per delfini spiaggiati o a rischio spiaggiamento”, ideato e organizzato da Zoomarine Trust Onlus, con il patrocinio di Anmvi​ e in collaborazione con Sivae

(AGENPARL) – Roma, 10 settembre 2022 – Una giornata di formazione dalla parte degli animali.​

La squadra nautica fluviale della Polizia di Stato ha partecipato con grande interesse ed entusiasmo al primo “corso di primo soccorso per delfini spiaggiati o a rischio spiaggiamento”, ideato e organizzato da Zoomarine Trust Onlus, con il patrocinio di Anmvi​ e in collaborazione con Sivae. Sono sempre di più questi mammiferi marini, tra più amati del mondo, ritrovati sulle coste e in pericolo a causa delle attività dell’uomo.

Lo scopo del corso, che sarà ripetuto il 21 settembre, è proprio quello di fornire uno strumento valido agli operatori, in attesa dei soccorsi tra spiegazioni pratiche delle manovre e​ procedure d’intervento da eseguire su un delfino spiaggiato per una immediata messa in sicurezza del cetaceo. Una giornata che ha unito appunto Zoomarine Trust Onlus, realtà senza fine di lucro, e la Squadra Nautica Fluviale di Roma che è in prima linea nelle operazioni di monitoraggio e vigilanza delle acque territoriali marine e di quelle interne.