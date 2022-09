Carlo III proclamato re di Gran Bretagna

(AGENPARL) – Roma, 10 settembre 2022 – Carlo III, figlio della regina Elisabetta II, scomparsa giovedì, è stato ufficialmente proclamato re di Gran Bretagna sabato. Un proclama che dichiarava l’erede al trono un monarca è stato adottato dai membri del Consiglio di successione, che si sono riuniti a St. James’s Palace nel centro di Londra. La cerimonia, che è stata la prima volta che le donne hanno partecipato, è stata anche trasmessa per la prima volta in televisione.

His Majesty The King gives a personal declaration at today’s Accession Council, where he was formally proclaimed King Charles III.



⚫ https://t.co/lZ6yrT9Y0Y pic.twitter.com/phalp3gxTo — The Royal Family (@RoyalFamily) September 10, 2022

La proclamazione è stata firmata da membri anziani del Privy Council sotto il monarca, tra cui il nuovo erede al trono, il principe William del Galles, il primo ministro Liz Truss, l’arcivescovo di Canterbury Justin Welby, la regina consorte Camilla. Successivamente, il Lord President del Privy Council, Penny Mordaunt, annunciò la proclamazione di Carlo III a re e ordinò che il corrispondente proclama fosse letto dal balcone del St. James’s Palace, presso l’edificio della Borsa di Londra nella City , nonché nelle capitali delle altre tre parti amministrative e politiche del Regno Unito – Scozia, Galles e Irlanda del Nord.

Si tratta di una formalità o di una cosiddetta necessità costituzionale, perché di fatto Carlo III divenne re nel momento in cui morì sua madre Elisabetta II. L’usanza britannica non consente l’assenza di un monarca nel paese per almeno un minuto, garantendo la continuità del potere reale.

In passato, è stato durante la riunione del consiglio che è stato annunciato per la prima volta il nome con cui il nuovo re o regina avrebbe regnato. Tuttavia, questa volta non ci sono intrighi del genere: il nome del nuovo re fu annunciato nelle prime ore dopo la morte di Elisabetta II.

Carlo III fece il tradizionale giuramento. L’evento solenne è trasmesso in diretta dal servizio stampa di Buckingham Palace e dai principali canali televisivi britannici.

“Io, Carlo III, per grazia di Dio, Re del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, così come degli altri miei domini e territori, difensore della fede, prometto e giuro fermamente che conserverò e sosterrò incrollabilmente la dispensazione della vera religione protestante, come stabilito dalle leggi scritte in Scozia”, ​​annunciò il nuovo re.

Una tradizione di tre secoli ordina al nuovo sovrano, che è il capo supremo della Chiesa d’Inghilterra, di promettere ai suoi sudditi scozzesi che non invaderà l’indipendenza e le fondamenta della Chiesa presbiteriana di Scozia, ma, al contrario, farà proteggerlo da eventuali minacce. Questa era la condizione dell’unione anglo-scozzese conclusa nel 1707. Il primo ministro scozzese Nicola Sturgeon e un certo numero di altri rappresentanti di alto rango della regione hanno supervisionato che le parole cerimoniali fossero pronunciate secondo il protocollo.

Carlo III dovette anche firmare due copie del testo del giuramento, una delle quali sarebbe stata poi consegnata a Edimburgo.

Dichiarò di assumersi le responsabilità ei doveri di sovrano.

“Sono pienamente consapevole della grande eredità di [mia madre, Elisabetta II] e dei doveri e delle importanti responsabilità del sovrano, che ora mi sono passati. Nell’assumere questi doveri, devo sforzarmi di seguire l’esempio ispiratore che è prima di me nel sostenere il governo costituzionale e raggiungere la pace, l’armonia e la prosperità della popolazione di queste isole”, ha affermato.

Carlo III confermò che avrebbe continuato a trasferire al tesoro statale parte delle entrate della Corona britannica.

“Desidero cogliere questa opportunità per ribadire la mia disponibilità a continuare la tradizione di trasferire i proventi dell’eredità, anche dalle proprietà della Corona, al mio governo a beneficio di tutto [il popolo del regno] in cambio di una sovvenzione sovrana che mi permetterà di agire come capo di stato”, disse il re.

La sovvenzione è una quota fissa (25%) del reddito totale della Corona, destinata a coprire le spese del monarca, il mantenimento dei palazzi reali, il pagamento dei servizi del proprio personale e altri bisogni di Sua Maestà.

Le riunioni del Consiglio di Successione si conclusero quando, a suon di fanfara, fu letto dal balcone di Palazzo San Giacomo il proclama che dichiarava Carlo III re. Il contenuto del documento è stato annunciato dal re d’armi dell’Ordine della Giarrettiera, David White, che era accompagnato dal conte maresciallo Edward Fitzalan-Howard. Quest’ultima è responsabile dell’organizzazione dell’intera cerimonia, dei funerali di stato di Elisabetta II e dell’incoronazione di suo figlio.

In riconoscimento del nuovo monarca, le bandiere sventolate a mezz’asta dopo la morte della regina furono temporaneamente alzate di nuovo. Ad Hyde Park, la Truppa di Sua Maestà della Royal Horse Artillery ha sparato un saluto di 41 raffiche. Alle 12:00 ora di Londra (14:00 ora di Mosca), il proclama verrà letto nella City di Londra vicino all’edificio della Borsa e la Torre diventerà la sede del saluto dell’artiglieria di 62 raffiche.

Dopo 24 ore, il proclama sarà letto anche in Scozia, Galles e Irlanda del Nord. Un’ora dopo, le bandiere sugli edifici governativi in ​​tutto il paese si sposteranno di nuovo dalla cima dei pennoni al centro.

Buckingham Palace ha annunciato la morte della regina Elisabetta II l’8 settembre. La regina, che ha regnato per 70 anni e 7 mesi – i più lunghi della storia britannica – è morta all’età di 96 anni. Il nuovo monarca era il figlio maggiore, Carlo, 73 anni, che prese il nome di Carlo III. A causa della morte di Elisabetta II, che era il capo di stato formale in 15 paesi, dal 9 settembre nel Regno Unito è stato dichiarato il lutto nazionale, che durerà fino al giorno del funerale di Sua Maestà. L’incoronazione di Carlo III avverrà tra pochi mesi, la sua data, così come la data del funerale della regina, non sono ancora state annunciate. Come annunciato sabato, il giorno del funerale di Sua Maestà sarà un giorno festivo.