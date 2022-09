Mindfulness in the Classroom, Food Allergies, Recycling 101🧠🍉♻️

(AGENPARL) – ven 02 settembre 2022 Explore resources about mental health in class, common food allergies, and recycle city lesson plans.

Not rendering correctly? View this email as a web page [here](https://connect.usa.gov/e3t/Ctc/I1+113/c3nsC04/VXjpLK1jszJJMMsH0tYWwMLW5ZD33c4PtChyN76MZ-t5nCVBV3Zsc37CgWqyW4BCK041Mr_XcW6Mny39950GLbW26cDVY7s-LZ9N6fX2mZ7JgYRW5zg8Br3zj1_dW2-b5k54JyFc-N66nyj5DpYh6W5j-LQC6kVtk5W7vWJgJ1q4MYPW4cJgrp3hgGYKW3CSFyX5rNBRvW4r5YSj1KD136W6tBX5F6_V5_bVDVdGk5fn9NTW3W6HBW7J_YYtW8HzNTG2bvR44W3szKfG5fZxkrW29zP3l8dbwXDW1hCp_h5ySj7gW7jcZ2h7ZV2TkW7VP-fz4KY7CWW47BLd536vM1SW4_j3-m7_6JgVW5TRWdV1DtM5BW8WDXRv8Kj6plW6Sh-S22TqtNYW7RnlHB6HFkVKW8XJ0BS794Wn-W8yjt067bSRcnW1sDk–980m3gW8y3H963bc7w8N5wh4jMyLQkTW7zW205738BfnW8kbbJX6WsWTCW79fx1z9jdB8ZW3z-QMV7VhQpVW5CZ3Lr2Qb4mzW6099Zd8H4J0134pK1).

[USAGov Logo](https://connect.usa.gov/e3t/Ctc/I1+113/c3nsC04/VXjpLK1jszJJMMsH0tYWwMLW5ZD33c4PtChyN76MZZV3q3mQV1-WJV7CgM22W7mf3F98zdnBCW7MN-x11KHL6nVPGYtg6bwHzpVy5LBH6XGbjZW2SCJ6r30kmyfW45xG3x6vgpmYW25BR-p3RHFLjVxy6ny70S4WxW81pLY07-Q7C6VrdJnf4bQR8PW6nygN14z0C8xW1ylWDf8qGP0GW52Rkrd1KHxBSW2dFGTq7-kdwQW6j8dqP1gj3h7W24mjbw2-rVZdN4bGY8ZzcMPxW7h-LNS996S4F3lsL1)

September Edition: Health, Wellness, and Lesson Plans

[Group of children sitting on exercise mats and meditating in a yoga studio.](https://connect.usa.gov/e3t/Ctc/I1+113/c3nsC04/VXjpLK1jszJJMMsH0tYWwMLW5ZD33c4PtChyN76MZ-93q3n5V1-WJV7CgS3YW7K44XB2gRntRW8FKqcn80b8lRW1F5dtT8LRW6tW5wKJmZ8G0xD4W6s45Bl9dgN_GN4dCdTfQcZdfVQg9rN3FM5pFW3BwrpM10GGMTW2rPq1w5TTDJ9W32C3-87CBhjvW1pVW8094Z1FRW3_mZHL45GWr-VcPK9T5J2kxyW87VXjN7Q9TZFW86V2c-2N63sRW7lDNPg1m0yFzW825Q8q2_5qVkW5z-f8n7nf83XW8V3JDJ5hxKDdW4m5xz_3YPvys3kGY1)

[Icon_Education (4)](https://connect.usa.gov/e3t/Ctc/I1+113/c3nsC04/VXjpLK1jszJJMMsH0tYWwMLW5ZD33c4PtChyN76MZ_G3q3pBV1-WJV7CgVC9VcN0BW6Q4gd-W3BW5St4NkCGTW2ZjkSb4zf0nKN61ngH8RHg8zW2H59Wx5lF6SmW84lspP1VQXjcTK_2z9by6WfW8_YFl_1L_kxFW1fnWvW344vPVMHXGqZzMb2SW9f15ZV98BjMgW1lY1XK6XQWYyN5x_cprWSzcWW1-nSZn35HgqyW8gS6R043FGX2W3MgH9D3vM9xcW6DpF3Q23ytZqW43fFxT7zKBLHW5nh48n4BFNb7W4XVzHR2QS87rW31GJpt3Cq4rNW20yMH249tK-XW5wsTjG9k665bW2KPzJS7sxbBsW7s1-DD4sdj72N8rVSqg1L51wW1n03tq4r1yxsW6H91V241WvcrN4vH5QjNtSJzW9l-pKD7_x3PN3cVy1)

Mindfulness in the Classroom

Developing healthy coping mechanisms is an important lesson for all students to learn. Through this mindfulness activity, students can understand the importance of mental and emotional health. [The lesson focuses on how to teach teens to practice mindful behavior and avoid turning to substance use](https://connect.usa.gov/e3t/Ctc/I1+113/c3nsC04/VXjpLK1jszJJMMsH0tYWwMLW5ZD33c4PtChyN76MZ_m3q3phV1-WJV7CgCDCW6JjW5H7T7qMsW3TmSK85Z95WmW3tvlbY8kPcC4W6TXZhz8z09y6W7b6sc73zbFlPW7BXppq1JjjZ1W4gD7wN3GGmGXW5PPb-k6X_7jbW4z65HR7Ss7CZW5r6nfH4nYcygW703rZP18HZ9MW7Sdc_m6xHccqW3jKBP85d5q7cVkTryy8Qq4pdW9bvdYc78NSjfN3b_XCJNDytGW4s8L538HdzDfVQJSV95yVnp2W8ytJJ894CGb1W99JywJ5vDn6PW7-0S0x6b31l6W8r5WyY7cg8prW44TSrg6Kln_JW2-Y7Cb2FPLzYW5Spr6V1jTWTDVmhQjN4CsT3yW2ZRw6N6D8YrRW9lVdxL7KFtHd345J1).

[Icon_Health (1)](https://connect.usa.gov/e3t/Ctc/I1+113/c3nsC04/VXjpLK1jszJJMMsH0tYWwMLW5ZD33c4PtChyN76MZ-N3q3nJV1-WJV7CgGPGW2LdBJ01fkRYNW5nDkyg3wqZlmVbyP408N4T_YN5yZc5Wmnd-PW2D2cCr7PJvvhN4BWgm84TzPGVpWsVN7RD28YW2krD6b5P8ScqN96YsQM79t4NW33LSPJ5TfDN9W41CVKn4j9lDlN1YDjZYmhcT1W5sy9qy7q7NSvW146mgW2-zzckM31_Qy_G-3yW8dlqYP4kHnNhW6xGBT53XfNKmW5lrvbS71FYTsW7mxJw72gPzCKW5mtrX75jMC_QW8v-FnF5bCSZ4W4Lx0hL1yZXwpW627M2r69m5Z1VZYmqH7XDGz-36031)

Food Allergy 101

Food allergies affect millions of children and their families. Reactions can range from mild to severe, depending on the allergy.[Learn about common allergies, their symptoms, and how to support a child with food allergies](https://connect.usa.gov/e3t/Ctc/I1+113/c3nsC04/VXjpLK1jszJJMMsH0tYWwMLW5ZD33c4PtChyN76MZ-N3q3nJV1-WJV7CgQ6hW88Hnmb7XLn_rW6sbFBT4Gs6WGW875Nn656ZhgNW6325rZ1Yg-SqW2BmXqP2bVB3YW6DqGG12B_qXbN2Tq3X0fj9P0W99gMNL82CBTMW5kPvLY6RvyWHW66Vrt87Qz-dyW5sf84C27l1BVW87JlW-4klD-DW9jSwgG878491W4CkJlH1fYJFrVrXnm69h_03jN237Xxsm3sx4W3y_-w_1HS9D9W4rtYKZ8wlDbfW3gdhbl5hgsKSW70lxY-1ggHRLW57tX4r9ltZNLN7lQ7zpcMy_tW8H9-ys2Ds30_W4qrG501s6zys3fGn1).

[Icon_Science (1)](https://connect.usa.gov/e3t/Ctc/I1+113/c3nsC04/VXjpLK1jszJJMMsH0tYWwMLW5ZD33c4PtChyN76MZ-t3q3npV1-WJV7CgC70W3JNSW62N1z_qVZp6-14VYsVMW70bv_y35ZJdHW3rjsPw1YNkNmW7c7S5174wHLtN1js-lkG28jwW1S0wlS4JMnQTW7r_Zh792Wq0PV7pxW78Z7c25VkvvgC7GkxjyV-gJyR5STkBrW7B6-V81ZTT4WW3sfstf81s9F_W21LF8k1Z1XmyW167PRS5xM2Z2W43jKpJ3Z1qVZN2tQpK-FLLZvW88gDnV3T29plV_6ygB4TgdKZW4ScNTF6F60wHW5TWHGh5zvZ0kW4GQgs86tmnfp3gW81)

Teaching Through Recycle City

Looking for a fun way to teach your students about recycling? Check out EPA’s Recycle City. [Explore the interactive website](https://connect.usa.gov/e3t/Ctc/I1+113/c3nsC04/VXjpLK1jszJJMMsH0tYWwMLW5ZD33c4PtChyN76MZ-t3q3npV1-WJV7CgBjSW5kC6M61gLbbbW2jYgw372ZHzkVqxpDw67s2sXW5CXm5G1q99RWW4z19Xf3J8y_6N7S-1QVmN1ShVYHwBp4G5w8yN2tXnMyYLVX1W6y09K_9hMZ4VW1NPKtD8mrNRvW2twmNJ8Z_wMfN1wXpxG_9qSpW7dkn9H3tvkL7W876W4_6wV9RJVpT0-C8xsR5DW4vyyV52wQgZRW57Cyw343t4FYW71K0FW3t4qbnW5CLD981q2jvwW8DDhqq1SC77XN6r40qVgvt26W3csM-x7bNb4f33bD1) that teaches students to reduce waste and use less energy. Teachers can create scavenger hunts and goals to match with lesson plans.

Brought to you by [USAGov](https://connect.usa.gov/e3t/Ctc/I1+113/c3nsC04/VXjpLK1jszJJMMsH0tYWwMLW5ZD33c4PtChyN76MZZV3q3mQV1-WJV7CgCvMW1z7Hxd5QyVNNW57PmCy284dygW6mMTfX6lQ_QYW7qZS1l4Xw-jtVnFlvT3Zf1m1W46gl7L4H7nskW48wH743Vys5YW3Dv9TS6HRD5fW7VCqc32h47xHV9HgXD2_mVq5W7QKrfj3YGCWnW55GG925dTD1hV38msQ5V-J4yW863trg5F28ctF6nfRJr5W63N16gZR4pH3hdW2fZvpQ7Ml7mhN2Lv5Xvpw-vS3gy81), we connect teachers, kids and parents to government, schools and educational organizations’ information and services