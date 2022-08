(AGENPARL) – mar 30 agosto 2022 Energia: Mura (Pd), per Sardegna serietà non propaganda

“In momenti drammatici come questi alla Sardegna serve serietà non sparate propagandistiche. Serietà significa attivare finalmente i rapporti bilaterali tra la Regione autonoma e lo Stato per ridefinire la compartecipazione ai tributi, come hanno fatto lo stesso presidente Soru nel 2004 e più recentemente altre Regioni speciali. Solinas doveva già da tempo invitare gli organi preposti come la commissione Paritetica, per aggiornare le norme di attuazione dello Statuto e quindi le compartecipazioni tra cui le accise. E’ populismo della peggior specie far credere che si potrebbe trattenere un miliardo nell’isola con un atto unilaterale. Con sparate del genere corriamo il rischio di ottenere l’effetto opposto e di deprimere la specialità della Sardegna. Ancora una volta si spaccia l’insularità in Costituzione come un elisir magico, e non come uno strumento con cui lavorare, avendo una leadership all’altezza ovviamente”. Lo afferma la presidente della commissione Lavoro Romina Mura (Pd) in merito alla proposta di trattenere in Sardegna le accise sulla benzina prodotta nell’isola.