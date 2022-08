(AGENPARL) – mar 30 agosto 2022 Elisa Venturini

Capogruppo Forza Italia in Consiglio Regionale

ELISA VENTURINI: URGENTE SOSTENERE CASE DI RIPOSO E SCUOLE MATERNE PER FAR FRONTE AL CARO BOLLETTE

“Già diversi mesi fa, nel novembre del 2021, avevamo presentato una mozione per chiedere che la Regione si attivasse con il Governo per abbassare l’Iva delle bollette energetiche delle case di riposo dal 22 al 10% e nello scorso mese di febbraio come gruppo consigliare di Forza Italia io ed il collega Bozza abbiamo presentato una proposta di legge statale esattamente a questo scopo. Questa legge, se approvata ed applicata, permetterebbe un risparmio significativo per le Rsa, evitando un aumento del costo finale della retta che si ripercuote poi direttamente sulle famiglie.

Ora, con l’arrivo della stagione fredda alle porte, il problema si preannuncia con una gravità purtroppo ancora maggiore”

Elisa Venturini, capogruppo di Forza Italia in Consiglio Regionale, interviene sul problema del vertiginoso aumento dei costi energetici.

“Le strutture come le case di Riposo e le scuole materne rischiano di trovarsi con bollette più che raddoppiate – spiega – e questi costi avranno l’effetto di mettere in difficoltà queste realtà o di ripercuotersi sul costo a carico delle famiglie.

Per evitare che le conseguenze di questi rincari possano mettere in ginocchio strutture e famiglie, serve un intervento immediato.

La nostra proposta di abbassare l’Iva sulle bollette energetiche per le strutture come le Rsa e le scuole è più che mai opportuna; accanto a questa misura, servono anche appositi stanziamenti da parte del Governo per sostenere i costi energetici anche di queste strutture evitando di scaricarli sulle rette delle famiglie.

La situazione è talmente eccezionale che è difficile pensare di risolverla con strumenti ordinari: servono misure straordinarie e soprattutto rapide per fronteggiare le circostanze in cui ci troviamo. Poi per il lungo periodo va ripensata la strategia energetica del nostro paese, tenendo conto di quello che sta succedendo nel mondo”.