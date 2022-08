Com.stampa – ELEZIONI: BOCCIA, SFRATTO DI SALVINI? IN PUGLIA DECIDONO I PUGLIESI NON UNO CHE VIVE COMODAMENTE A MILANO

(AGENPARL) – dom 28 agosto 2022 Cordiali saluti,

ELEZIONI: BOCCIA, SFRATTO DI SALVINI? IN PUGLIA DECIDONO I PUGLIESI NON UNO CHE VIVE COMODAMENTE A MILANO

“Lo sfratto di cui parla Salvini non ce lo dà uno che vive comodamente nel suo salotto milanese, ma in Puglia decidono come sempre i pugliesi che serviremo e onoreremo sempre e comunque. Con orgoglio”. Così Francesco Boccia, responsabile Regioni e Enti locali della Segreteria nazionale e capolista al Senato in Puglia, a Ceglie Messapica dal palco de “La Piazza” organizzata da Affari italiani.