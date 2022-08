Riccione Newsletter | Salutiamo Agosto con un’altra settimana piena di eventi 💥

(AGENPARL) – mer 24 agosto 2022 Ufficio Informazioni Accoglienza Turistica | Assessorato al Turismo Comune di Riccione | [Versione web](https://mailchef.4dem.it/wbs1.php?p=79p5/6mq8/rs/1k1/1gvv/rs/rs)

IL CALENDARIO DAL 25 AL 31 AGOSTO

I mesi estivi ci hanno regalato tante interessanti rassegne: alcune di esse si concluderanno questa settimana. Vogliamo essere certi che tu non ti perda nulla del calendario di Riccione, quindi abbiamo segnalato con questa emoji ⏰ gli appuntamenti finali dei cicli di eventi in chiusura!

⏰Il 28 agosto [Albe in Controluce](https://mailchef.4dem.it/ttn.php?p=cfab75294e7c933da8e79b7954d62b4f/79p5/6mq8/rs/1k1/1gvv/3z75/rs/rs//https%3A%2F%2Fwww.riccione.it%2Fit%2Feventi%2Fevento%2Falbe-in-controluce-concerti-al-sorgere-del-sole-sulle-spiagge-di-riccione) propone l’appuntamento finale del ciclo dell’estate 2022.

L’artista che si esibisce è [Luca Barbarossa](https://mailchef.4dem.it/ttn.php?p=bf3504be28f5e9b31c22edfc45eb6844/79p5/6mq8/rs/1k1/1gvv/3z74/rs/rs//https%3A%2F%2Fwww.riccione.it%2Fit%2Feventi%2Fevento%2Fluca-barbarossa-albe-in-controluce), cantautore, chitarrista e conduttore radiofonico che lo scorso anno ha pubblicato la propria autobiografia dal titolo Non perderti niente.

Da questo racconto di vita nasce il Non perderti niente tour, una serie di concerti che mettono in musica il percorso raccontato nel libro attraverso incontri sorprendenti, avventure inaspettate, sogni che si realizzano e passioni che li alimentano.

Luca Barbarossa si esibisce il 28 agosto alle ore 6:15, nella zona di spiaggia 128.

Venerdì 26 agosto Villa Franceschi ospita il secondo appuntamento con I Diari del Centenario.

Il giornalista Beppe Boni presenta [Riccione. La regina dell’estate](https://mailchef.4dem.it/ttn.php?p=5eee0218e36794a40ebd6fe4db5ce6d4/79p5/6mq8/rs/1k1/1gvv/3z76/rs/rs//https%3A%2F%2Fwww.riccione.it%2Fit%2Feventi%2Fevento%2Friccione-la-regina-dell-estate-cento-anni-di-storia), che ripercorre la storia della città dal 1947 al 1969.

Protagonista assoluto di questi venticinque anni è il dopoguerra, con tutte le declinazioni che ne conseguono: il ritorno alla vita, la ricostruzione della città, l’operosità e creatività dei riccionesi. È in questo periodo che la Perla Verde diventa la capitale della mondanità e la meta turistica d’eccellenza che conosciamo ancora oggi.

L’incontro è previsto alle ore 18, con l’autore Beppe Boni in dialogo con l’assessore Alessandro Nicolardi.

Questo fine settimana torna anche uno degli appuntamenti dedicati interamente al benessere e al relax, [La Notte Celeste](https://mailchef.4dem.it/ttn.php?p=cc4d314d7badc926f942d48934d81b1b/79p5/6mq8/rs/1k1/1gvv/3z78/rs/rs//https%3A%2F%2Fwww.riccione.it%2Fit%2Feventi%2Fevento%2Fla-notte-celeste-2022).

Dal 26 al 28 agosto gli stabilimenti termali di tutta l’Emilia Romagna propongono programmi, iniziative e offerte speciali, pensate per chi vuole scoprire tutti i benefici delle acque termali e per chi li conosce già e vuole trascorrere un weekend per ricaricare le pile.

All’iniziativa aderisce anche Riccione Terme, che ha messo a punto un programma che include percorsi sensoriali, trattamenti di bellezza, yoga, lezioni di fitness in acqua e spettacoli di musica e danza.

Le attività si svolgono in tutti gli spazi di Riccione Terme, incluso l’ampio parco e l’acquapark Perle D’Acqua.

GLI EVENTI DELLA SETTIMANA

GIOVEDÌ 25 AGOSTO

Dalle 8 alle 18, tutti i giorni fino al 31 agosto, nei Giardini Montanari torna l’attesissimo mercatino [mostra scambio di filatelia e numismatica](https://mailchef.4dem.it/ttn.php?p=e7b68f0b402959d92d9994d2dcb45675/79p5/6mq8/rs/1k1/1gvv/3z7a/rs/rs//https%3A%2F%2Fwww.riccione.it%2Fit%2Feventi%2Fevento%2Fmostra-scambio-di-filatelia-e-numismatica).

A Villa Mussolini la mostra [ICONS](https://mailchef.4dem.it/ttn.php?p=28fefd9c6e9806c3e6fcb2a60b3a4381/79p5/6mq8/rs/1k1/1gvv/3z7c/rs/rs//https%3A%2F%2Fwww.riccione.it%2Fit%2Feventi%2Fevento%2Fsteve-mccurry-icons)di Steve McCurry èaperta dalle ore 16 alle 24, tutti i giorni eccetto il lunedì.

È possibile acquistare i biglietti al prezzo convenzionato di € 10 [online](https://mailchef.4dem.it/ttn.php?p=72b35439f639e8dfef7ded087e167d10/79p5/6mq8/rs/1k1/1gvv/3z7d/rs/rs//https%3A%2F%2Fwww.promhotelsriccione.it%2Fsteve-mccurry-icons%2F)o all’Ufficio IAT.

⏰ Alle ore 17:30, ai Bagni 113 si può godere delle letture animate per bambini di [Storia e storie in spiaggia](https://mailchef.4dem.it/ttn.php?p=3fc624c1d7431f82b286532df3f19d26/79p5/6mq8/rs/1k1/1gvv/3z7e/rs/rs//https%3A%2F%2Fwww.riccione.it%2Fit%2Feventi%2Fevento%2Fstoria-e-storie-in-spiaggia-2022).

Ore 20:30 la rassegna [Cinema in Giardino](https://mailchef.4dem.it/ttn.php?p=e5e1a96641f95c231dfc970a527d2145/79p5/6mq8/rs/1k1/1gvv/3z77/rs/rs//https%3A%2F%2Fwww.riccione.it%2Fit%2Feventi%2Fevento%2Fcinema-in-giardino-2022) proietta L’ombra del giorno; la serata inizia con un aperitivo gratuito al bar Pepper, a cui presenzierà anche il regista del film, Giuseppe Piccioni. La proiezione inizia alle 21:15

