(AGENPARL) – mer 24 agosto 2022 Ponte Stretto: Siracusano (FI), ha ragione Berlusconi, chi lo vuole deve votare Forza Italia

“Ha ragione il presidente Silvio Berlusconi: il Ponte sullo Stretto di Messina è un’opera prioritaria per il Paese e per il Mezzogiorno.

Forza Italia e il centrodestra lo sostengono da anni, con azioni concrete, in Parlamento e nei territori.

Il governo guidato dal nostro leader aveva gettato le basi per la realizzazione di questa infrastruttura strategica per il Sud; la sinistra una volta ripreso il potere ha sempre bloccato tutto, utilizzando ideologicamente argomenti vecchi e illogici.

Ancora oggi su questo punto il Partito democratico è ambiguo, e con l’alleanza politica con l’estrema sinistra e con i Verdi rossi estremizzerà ulteriormente le proprie posizioni.

Chi vuole il Ponte sullo Stretto – e con esso strade, autostrade, alta velocità, sviluppo e lavoro – il 25 settembre deve votare Forza Italia”.

Così Matilde Siracusano, deputata messinese di Forza Italia.

Fabrizio Augimeri