(AGENPARL) – mer 24 agosto 2022 LEGA DEL FILO D’ORO: AL VIA IN VENETO I SOGGIORNI ESTIVI PER LE PERSONE CON SORDOCECITÀ E PLURIMINORAZIONE PSICOSENSORIALE

Sebbene con grande cautela, tornano gli storici soggiorni estivi della Lega del Filo d’Oro, una delle attività più importanti per chi non vede e non sente in termini di socialità e acquisizione di autonomia: visite guidate, giochi e passeggiate in montagna nei luoghi più belli dell’estate italiana. In Veneto sono previste due settimane di soggiorno dal 28 agosto al 4 settembre e dal 4 all’11 settembre in località montana presso l’Hotel Milano di Asiago (Vicenza).

Osimo, 24 agosto 2022 – Dopo la lunga pausa imposta dall’emergenza pandemica, ripartono i tanto attesi soggiorni estivi della Lega del Filo d’Oro dedicati alle persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali. Il bisogno di socialità e aggregazione, ancor più forte in chi non vede e non sente, torna finalmente ad avere il giusto spazio nella bella stagione, con tante attività di svago come visite guidate, giochi, escursioni e passeggiate in montagna.

Avviati dalla fondatrice Sabina Santilli nell’estate del 1964, i soggiorni estivi rappresentano per le persone sordocieche un’importante occasione per fare nuove esperienze, mettersi alla prova nelle proprie autonomie, socializzare e superare tante barriere. Ma sono anche un momento di sollievo per le famiglie, sicure che a prendersi cura dei propri figli saranno personale e volontari competenti. L’obiettivo, come sempre, è quello di offrire agli utenti seguiti dall’Ente l’opportunità di trascorrere una piacevole vacanza, di incontrarsi con altre persone provenienti dall’intero territorio nazionale che vivono una situazione simile, di fare nuove amicizie e naturalmente di divertirsi partecipando alle attività ricreative e di svago proposte.

“È con grande gioia che annunciamo la ripartenza dei soggiorni estivi, una delle attività storiche della Lega del Filo d’Oro, che i nostri utenti attendono tutto l’anno con grande entusiasmo – afferma Rossano Bartoli, Presidente della Lega del Filo d’Oro – I soggiorni estivi rappresentano un’occasione molto importante per le persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali, perché permettono loro di fare nuove esperienze e di acquisire maggiore autonomia, ma soprattutto di favorire nuove occasioni di relazione e socialità, oggi più che mai importanti dopo i due anni di distanziamento imposto dall’emergenza pandemica. Un ringraziamento speciale va ai nostri volontari, senza i quali tutto questo non sarebbe realizzabile”.

IL PROGRAMMA PER L’ESTATE 2022 IN VENETO

I soggiorni estivi della Lega del Filo d’Oro ripartiranno in piena sicurezza, per tutelare in via prioritaria utenti e personale, grazie all’impegno delle Sedi e dei Servizi Territoriali dell’Ente: per ogni soggiorno è prevista, infatti, una partecipazione massima di 12 utenti, 12 volontari e alcuni accompagnatori personali. Sono già trascorse in Campania e in Abruzzo 4 delle 6 settimane di soggiorni-vacanza in programma: in Veneto sono previste le ultime due, dal 28 agosto al 4 settembre e dal 4 all’11 settembre in località montana presso l’Hotel Milano di Asiago (Vicenza). Durante la permanenza verranno organizzate attività sportive, socio-ricreative e ludiche, sia all’interno dell’hotel che in spazi aperti.

L’IMPORTANZA DEI VOLONTARI

I volontari hanno rappresentato sin dalla costituzione dell’Ente un pilastro su cui utenti, famiglie e l’intera Organizzazione hanno potuto contare, consentendo attività, singole o di gruppo, altrimenti impossibili. Il loro supporto consente alle persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali di fare esperienze e di relazionarsi con il mondo esterno. I volontari, inoltre, offrono alle famiglie importanti momenti di sollievo, in cui la loro presenza è necessaria per garantire un rapporto di uno a uno rispetto agli utenti e quindi assistenza costante, accompagnamento e supporto nella comunicazione.