Draghi: Rojc (Pd), fieri di avere sostenuto sua agenda sociale

(AGENPARL) – Roma, 24 agosto 2022 – “Le parole del presidente Draghi ci incoraggiano a raccogliere il testimone di una politica di governo credibile, efficace e solidale, che parla facendosi capire dagli italiani. Sentiamo ancora più forte la responsabilità di non abbandonare nelle mani del populismo gli obiettivi di un’agenda sociale, economica ed internazionale. Il solco tracciato da questa esperienza di governo, stroncata per meschini interessi elettorali, non può avere sbandamenti rispetto al collocamento in Europa, al Pnrr, al sostegno ai più deboli, alle battaglie per l’energia, all’Ucraina”. Lo dichiara la senatrice Tatjana Rojc, capolista per il Senato nella lista plurinominale del Partito democratico in Friuli Venezia Giulia, commentando l’intervento del presidente del Consiglio Mario Draghi al Meeting di Rimini.