(AGENPARL) – mer 24 agosto 2022 Autunno 2022 tutto da scoprire con GoOpti

5 motivi per cui vale la pena viaggiare già a partire dal mese di settembre

Roma, 24 agosto 2022. Ritornare in città e riprendere la solita routine non è sempre facile, pertanto scegliere di viaggiare anche in Autunno può essere un’ottima alternativa per staccare dalla quotidianità. È infatti sempre più comune prenotare dei viaggi autunnali, a partire da settembre, per godere del clima più fresco e delle atmosfere regalate dalla nuova stagione.

GoOpti, la piattaforma online (www.goopti.com) che permette di prenotare il proprio door-to-door transfer low-cost condiviso o privato da e per i principali aeroporti in totale comfort e serenità, ha individuato 5 motivi per cui vale davvero la pena partire nella stagione del foliage.

1.È molto più economico

E’ il momento adatto per muoversi, specialmente in Europa, dove si registrano prezzi da bassa stagione e che si abbassano notevolmente, così anche i voli e transfer GoOpti diventano più convenienti. Inoltre, aumentano le possibilità di trovare alloggi molto belli a prezzi davvero accessibili.

2.Più relax, evitando affollamenti e lunghe code

I mesi estivi tendono a essere quelli più affollati, a settembre e a ottobre invece, le famiglie con bambini rientrano dalle vacanze e molti sono impegnati con il lavoro; è dunque un periodo ottimale per scoprire nuove mete e organizzare dei viaggi nei weekend con tutta la calma, vivendo pienamente il posto, senza dover perdere tempo tempo in lunghe file all’ingresso di musei o ristoranti.

3. Gli aeroporti sono meno affollati

La carenza di personale, una serie di scioperi per le scarse condizioni di lavoro, le cancellazioni dell’ultimo minuto delle compagnie aeree e il boom dei viaggiatori hanno creato il caos in quasi tutti gli aeroporti europei nell’estate del 2022. Con bagagli smarriti e lunghe code all’ordine del giorno. Tuttavia, poiché il numero di viaggiatori diminuirà in Autunno, la situazione migliorerà e non bisognerà più preoccuparsi di perdere il volo. Inoltre, sarà più facile ottenere la navetta GoOpti perfetta: importante assicurarsi di prenotare il prima possibile, perché prima avverrà la prenotazione tanto più il prezzo del trasferimento sarà basso. Tuttavia, nei casi in cui l’aereo possa essere in ritardo o ci siano degli ingorghi con il rischio di perdere l’aereo, GoOpti mette a disposizione una copertura speciale con il “pacchetto Super Sereno”. In questo caso, GoOpti acquisterà un nuovo biglietto aereo qualora si dovesse perdere il volo e organizzerà un trasferimento aggiuntivo per volo in ritardo o riprogrammato.

4.Le temperature sono più piacevoli

Mentre la fine dell’estate si avvicina, è possibile visitare le città europee con temperature molto più apprezzabili e piacevoli. È proprio il periodo migliore per perdersi tra le vie di Parigi, Berlino e Londra o scoprire la bellissima Spagna, il Portogallo, Malta o altri luoghi.

5.Sapori e panorami unici

È proprio l’autunno la stagione adatta per lasciarsi trasportare in ristoranti locali e gustare al meglio zucche, castagne e vino. Infine, le foglie che coprono le strade con il loro manto colorato, gli infiniti campi rigogliosi, i colori magici dell’arcobaleno dopo la pioggia creano panorami mozzafiato, facendo vivere al viaggiatore un’immersione unica e intensa nella natura.

Vanessa Gloria