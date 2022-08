CS – ELEZIONI: FRANCESCO PATAMIA (NOI MODERATI), “ORGOGLIOSO DI ESSERE CANDIDATO ALLA CAMERA IN PROPORZIONALE EMILIA ROMAGNA”

(AGENPARL) – mar 23 agosto 2022 ELEZIONI: FRANCESCO PATAMIA (NOI MODERATI), “ORGOGLIOSO DI ESSERE CANDIDATO ALLA CAMERA IN PROPORZIONALE EMILIA ROMAGNA”

Obiettivo è portare la forza liberale in Parlamento che serve al Paese

Roma, 23 agosto 2022 – “Sono orgoglioso di annunciare la mia candidatura nel collegio elettorale plurinominale Emilia-Romagna – 02, con la lista “Noi Moderati”, alla Camera dei Deputati” – Così Francesco Patamia, imprenditore e Presidente del Partito Europei e Liberali, candidato tra le fila di “Noi Moderati”.

“Ho deciso di portare un contributo concreto in questa competizione elettorale, perché si possa finalmente realizzare il progetto liberale per l’Italia, indispensabile per la crescita economica e sociale del nostro Paese. Questo lo farò con il centrodestra nella lista “Noi Moderati”. Ringrazio pertanto gli organi di partito che hanno chiesto il mio impegno”.

“L’Emilia Romagna è una Regione che conosco bene e che mi ha già visto in passato impegnato, in particolar modo nell’ambito culturale. Sono pertanto orgoglioso di poter continuare a dare un forte contributo al territorio” – Ha concluso Patamia.