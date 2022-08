[AGPOL] ELEZIONI CASTELLI, “CON IMPEGNO CIVICO PER PORTARE AVANTI L’IMPORTANTE LAVORO FATTO. ENTI LOCALI AL CENTRO DELLA NOSTRA AZIONE”

(AGENPARL) – mar 23 agosto 2022 ELEZIONI CASTELLI, “CON IMPEGNO CIVICO PER PORTARE AVANTI L’IMPORTANTE LAVORO FATTO. ENTI LOCALI AL CENTRO DELLA NOSTRA AZIONE”

Roma – “Alla preoccupazioni dei cittadini per l’aumento dei costi delle bollette e sulla necessità di garantire i servizi, la politica sta rispondendo con un teatrino assurdo. O peggio, con ricette economiche insostenibili che genereranno solo debito per le future generazioni. Un atteggiamento che non piace a me, ma che non piace soprattutto ai cittadini.

In questi cinque anni al Governo ho lavorato, soprattutto con Comuni e Amministrazioni locali, per raggiungere risultati che dicevano essere impossibili. Ed invece abbiamo “salvato” i bilanci di centinaia di Comuni, comprese le grandi città come Torino, Roma, Napoli, Palermo e delle Province, evitando così il taglio dei servizi ai cittadini. Abbiamo stanziato più di 40 miliardi per investimenti ed introdotto riforme storiche, come il passaggio, per la spesa sociale, dai costi storici a quelli standard. Questo vuol che le risorse che arrivano ai Comuni per i servizi sociali, dagli asili nido, ai servizi per la disabilità, a quelle per gli anziani, dal 2021 sono erogate sulla base di quanto è realmente necessario e non di un dato storico, che penalizzava soprattutto piccoli comuni e realtà del sud. Grazie a questa riforma i cittadini non devono avere più paura di non ricevere i servizi garantiti.

Un impegno e risultati che vi sto raccontando, anche su questa pagina, in questi giorni.

Per portare avanti questo lavoro, con molti amici e colleghi con cui abbiamo condiviso tutto questo percorso ed il sostegno al Governo Draghi, e con nuovi compagni di strada, abbiamo costruito Impegno Civico. Un progetto a cui credo molto e ritengo possa rappresentare la risposta giusta, all’interno di una coalizione che può assicurare continuità al Governo di Mario Draghi ed al suo metodo.

Anche per questo sarò candidata alla Camera dei Deputati, capolista nei 2 collegi plurinominali in Piemonte 1, in Lombardia 3 – P02 e, con Luigi Di Maio, in Campania 1 – P02.

La prossima è una legislatura fondamentale per il futuro dell’Italia. A Governarla non può essere chi ha interrotto, inspiegabilmente, il percorso riformatore, mettendo a rischio il PNRR e non solo”.

Lo scrive sui social Laura Castelli, Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze e Deputata di Impegno Civico.