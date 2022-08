(AGENPARL) – lun 22 agosto 2022 Ufficio stampa Gruppo Partito Democratico

Elezioni: De Maria (Pd), in campo per i valori della Costituzione

“Oggi si chiude la fase delle candidature per le elezioni politiche. Siamo in campo con il Partito Democratico e il Centrosinistra. Per difendere e promuovere i valori della Costituzione. Con le nostre idee e le nostre proposte. Con un programma concreto che prevede le coperture finanziarie dei progetti che avanziamo. L’ avversario è uno. Una Destra populista e nazionalista. Una Destra che non ha la serietà e l’affidabilità necessarie per governare l’Italia in un momento così difficile. Io sto facendo e farò la mia parte. Nel Collegio uninominale dove abito e dove sono candidato. Spiegando le ragioni di un voto al Centrosinistra. Per la sfida nel Paese. Per il futuro dei nostri comuni”.

Così Andrea De Maria, deputato Pd e Segretario di Presidenza della Camera.

Roma, 22 agosto 2022