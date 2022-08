Lega Umbria, tavola rotonda sulla disabilità: invitato a Perugia il Ministro Erika Stefani

(AGENPARL) – dom 21 agosto 2022 LEGA UMBRIA, TAVOLA ROTONDA SULLA DISABILITA: INVITATO A PERUGIA IL

MINISTRO ERIKA STEFANI

La Lega Umbria ha organizzato una prima tavola rotonda tematica di

confronto e condivisione con gli amministratori regionali, locali e con

i militanti del partito, per parlare di disabilità e avviare un

dibattito di partito a livello territoriale su uno dei temi fondamentali

del programma di Governo. Saranno presenti, tra gli altri, la

governatrice dell’Umbria Donatella Tesei e l’assessore regionale Luca

Coletto.

L’appuntamento è fissato per martedì 23 agosto alle ore 16.30 presso la

sede della Lega di Perugia in via Martiri dei Lager 154.

Un momento di confronto al quale è stato invitato a partecipare il

Ministro per le disabilita Erika Stefani, alla luce delle recenti novità

riguardanti i finanziamenti agli enti locali per progetti e servizi

dedicati alla disabilità.

Prima della tavola rotonda ci sarà possibilità per la stampa di svolgere

le interviste.

Per info

Responsabile Comunicazione Lega Umbria