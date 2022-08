[AGECO] ***Castelli: Novara? No grazie, casa mia è Collegno, corro nei pluri***

(AGENPARL) – dom 21 agosto 2022 ***Castelli: Novara? No grazie, casa mia è Collegno, corro nei pluri***

“Scopro dai giornali, e da qualche simpatico tweet, che sarei candidata all’uninomimale di Novara. No grazie, “casa mia” è Collegno, se la coalizione ha fatto altre scelte ne prendo atto e in pieno spirito di squadra darò il mio contributo nei plurinominali di Impegno Civico, sperando però che questa campagna elettorale sia caratterizzata da proposte per i cittadini e no da attacchi, insulti e odio.

Con Impegno Civico abbiamo una proposta chiara, la sfida è andare oltre il 3%, daremo il massimo per raggiungere l’obiettivo”.

Così il Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze Laura Castelli, Deputata di Impegno Civico.