2022-68414 – ALTERNANCE – Asset Management – Investissement Commerce & Logistique H/F

Amundi est le premier asset manager européen en termes d’actifs sous gestion, et se classe dans le top 10 mondial [1]. Le Groupe gère 1 476 milliards[2] d’euros et compte six plateformes de gestion principales[3]. Amundi offre à ses clients d’Europe, d’Asie-Pacifique, du Moyen-Orient et des Amériques une large gamme d’expertises et de solutions d’investissement en gestion active, passive et en actifs réels et alternatifs. Les clients d’Amundi ont également accès à une offre complète d’outils et de services. Ayant son siège social à Paris, Amundi est cotée en Bourse depuis novembre 2015.

Grâce à ses capacités de recherche uniques et au talent de près de 4 500 collaborateurs et experts des marchés, basés dans 37 pays, Amundi fournit aux particuliers, aux clientèles institutionnelles et corporate des solutions d’épargne et d’investissement innovantes pour répondre à leurs besoins, objectifs de rendement et profils de risque spécifiques.

[1] Source : IPE « Top 400 asset managers » publié en juin 2018 sur la base des encours sous gestion à décembre 2017



[2] Données Amundi au 31 mars 2019



[3] Plateformes de gestion : Boston, Dublin, Londres, Milan, Paris et Tokyo