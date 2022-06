2022-67634 – ALTERNANCE – Analyste Facturations et Dépenses H/F

(AGENPARL) – PARIS gio 23 giugno 2022

Funzione aziendale : Tipo di Funzione Crédit Agricole S.A./Finanza / Contabilità / Controllo di Gestione

Contratto : Apprendistato

Descrizione dell’incarico :

Présentation du service :

Au sein de la direction Global Data Management, l’équipe Market Data Management, composée de 7 personnes à Paris, a pour missions principales de :

– Négocier tous les contrats market data pour l’ensemble du Groupe Amundi (contrats d’achat des données financières utilisées par les gérants de portefeuille ou intégrer dans le système d’information d’Amundi, tels Bloomberg, Factet, MSCI, …).

– Suivre la dépense (montant en M€) market data de l’ensemble des filiales du Groupe Amundi.

– Prendre en charge les demandes market data et gérer et/ou participer aux projets incluant l’achat de données financières externes

Missions confiées :

Dans ce cadre, vos missions sont les suivantes :

– Participer à l’élaboration et au suivi budgétaire à partir de l’ensemble des informations (contrats, parc utilisateurs, factures) intégrées dans l’outil InfoMatch (logiciel ERP permettant la gestion de l’inventaire des contrats et du suivi du parc des terminaux market data) : tableaux de bord, suivi de la dépense globale ou par filiale…

– Mettre à jour la base Infomatch: intégration automatique ou manuelle selon le cas des parcs fournis par les fournisseurs, ajout des nouveaux contrats, modification des contrats existants, mise-à-jour des coûts.

– Prendre en charge la validation des factures market data de l’ensemble du Groupe Amundi : il s’agit de contrôler les factures (certaines sont complexes), de les rapprocher du parc, et de prendre en charge la relation avec la comptabilité des fournisseurs en cas d’erreur.

– Analyser la consommation des produits market data et proposer des pistes d’optimisation.

Apport de l’alternance :

Basé sur le travail en équipe, ce contrat d’alternance vous permet de développer vos connaissances en matière de suivi de la dépense (contrôle de gestion), d’approvisionnement sur des achats de propriété intellectuelle et de suivi de la dépense, en Finance sur les produits market data (Bloomberg, Reuters, etc…) et d’interagir avec la Direction Financière d’Amundi, nos interlocuteurs basés dans l’ensemble de nos filiales dans le monde, et l’ensemble de nos fournisseurs (la plupart anglo-saxons).

Cela vous donnera une large vision des processus achats et de suivi de la dépense dans une société internationale. Nous assurerons votre formation au niveau des connaissances market data, cela constitue un socle de compétences recherchées et valorisées sur le marché du travail.

Sede di lavoro : Paris

Livello minimo richiesto d’istruzione : Laurea triennale (3 anni)



