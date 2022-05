(AGENPARL) – mar 17 maggio 2022 Fiori fantastici e dove trovarli

Giardino botanico Carsiana

Sgonico 55, 34010 Sgonico (TS)

Nel Giardino botanico Carsiana sono stati ricreati gli habitat più rappresentativi del Carso. In una breve visita del giardino possiamo ammirare le più belle fioriture del nostro territorio. Ma dove possiamo vedere queste meraviglie fuori da Carsiana?

Venerdì 20 maggio vi proponiamo una visita guidata dedicata alla scoperta dei più bei luoghi che possiamo vedere varcata la soglia del giardino.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE

Data: 20 maggio

Orario di inizio: 16.00

Durata: 2 ore

Luogo di ritrovo: Giardino botanico Carsiana

Difficoltà: facile, adatto a tutti

Equipaggiamento consigliato: abbigliamento comodo e scarpe da trekking

Quota di partecipazione: gratuito grazie al contributo della Regione Friuli Venezia Giulia

Note: in caso di leggero maltempo l’appuntamento sarà comunque garantito. In caso di grave maltempo, l’escursione verrà rimandata e saranno avvisati gli iscritti tramite mail entro il giorno precedente. Si fa affidamento alle previsioni del sito [http://www.meteo.fvg.it/](https://giardinobotanicocarsiana.us20.list-manage.com/track/click?u=c62b8affc394b7dab2aa39f67&id=42fac5257f&e=c5a70219d7) (OSMER FVG) come garanzia di attendibilità.

Orari del Giardino botanico Carsiana

Il Giardino botanico Carsiana è aperto:

– dal 21/03 al 20/06:

lunedì giorno di chiusura

martedì, mercoledì, giovedì dalle 10.00 alle 13.00

venerdì, sabato, domenica, festivi e prefestivi dalle 10.00 alle 18.00

– dal 21/06 al 15/08:

lunedì giorno di chiusura

martedì, mercoledì, giovedì dalle 10.00 alle 13.00

venerdì, sabato, domenica, festivi e prefestivi dalle 10.00 alle 19.00

– dal 16/08 alla seconda domenica di ottobre:

lunedì giorno di chiusura

martedì, mercoledì, giovedì dalle 10.00 alle 13.00

venerdì, sabato, domenica, festivi e prefestivi dalle 10.00 alle 18.00

L’ingresso è gratuito!

