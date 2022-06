(AGENPARL) – gio 02 giugno 2022 AL LINK LA SFILATA DELLA POLIZIA DI STATO

https://www.poliziadistato.it/pressarea/Share/link/451da230-e272-11ec-996d-736d736f6674

La Polizia di Stato, che quest’anno ha celebrato il 170° anniversario della fondazione, ha aperto la Parata del 2 giugno il medagliere dell’Anps, l’Associazione nazionale della Polizia di Stato.

Nel primo blocco sfilano gli atleti delle Forze armate e di polizia olimpici e paralimpici. Tra questi, anche undici appartenenti al gruppo sportivo Fiamme oro della Polizia di Stato. Gli atleti portano lustro e prestigio all’Italia nel mondo e sono ambasciatori dei valori come il rispetto delle regole, lo spirito di sacrificio, l’impegno e la passione nel perseguire i propri obiettivi che veicolano con il loro esempio soprattutto tra i giovani.

L’8° settore, quello dedicato a tutte le componenti, armate e non dello Stato, è comandato dal dirigente superiore della Polizia di Stato Filiberto Mastrapasqua che precede la Banda musicale della Polizia di Stato: una “Orchestra di fiati” così come è stata definita dal maestro Ennio Morricone che, dal 1928, attraverso un’intensa attività concertistica in Italia e all’estero, ha trasmesso i valori di vicinanza di istituzione ai cittadini.

Segue poi lo schieramento vero e proprio dei reparti della Polizia: al comando il primo dirigente della Polizia di Stato Alessandra Pacifico seguita dalla Bandiera, che quest’anno è stata insignita della Medaglia d’oro al valore con la seguente motivazione: “Alle donne e agli uomini della Polizia di Stato che con eccezionale valore e senso del dovere hanno profuso ogni energia nel garantire, anche in occasione dell’emergenza pandemica da COVID- 19, la tutela della salute di tutti i cittadini.”

Sfila poi una compagnia di commissari in abiti civili con la sciarpa tricolore ad armacollo simbolo delle esclusive funzioni di Autorità di pubblica sicurezza riconosciute ai funzionari della Polizia di Stato.

A seguire sfila una compagnia di agenti della Polizia, che nei reparti hanno compiti operativi, mentre a chiudere lo schieramento una compagnia mista composta da personale delle specialità e dagli specialisti della Polizia di Stato.

3 elicotteri della Polizia di Stato sorvolano lo schieramento: un Agusta-Bell 212 e due Leonardo AW139.

In coda al settore sfilano una Lamborghini Huracan della Polizia stradale, un Fiat Fullback in uso alla Polizia scientifica: un pickup attrezzato come un laboratorio mobile per i sopralluoghi; un’Alfa Romeo Giulietta per il controllo del territorio e 12 moto Bmw 1.2 rt della Polizia stradale.

Nel nono settore sfilano i reparti equestri, tra i quali non poteva mancare il Reparto a cavallo della Polizia di Stato, con lo stendardo, il trombettiere e il plotone a cavallo. Impiegati soprattutto nei servizi di vigilanza nelle aree verdi cittadine i reparti a cavallo vengono anche utilizzati nei servizi di ordine pubblico.

