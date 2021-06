(AGENPARL) – mar 01 giugno 2021 COMUNE DI VICENZA

Vicenza, 1 giugno 2021

2 giugno, in piazza dei Signori breve cerimonia dedicata ai 75 anni della Repubblica

Italiana

Organizzata dalla Prefettura nel rispetto della normativa anticontagio

Anche quest’anno la giornata che ricorda la nascita della Repubblica Italiana sarà

celebrata in forma molto contenuta a causa delle restrizioni imposte dal Covid.

Organizzata dalla Prefettura, la breve cerimonia che celebra i 75 anni dalla fondazione

della Repubblica prevede per domani mercoledì 2 giugno alle 10 in piazza dei Signori

l’alzabandiera sulle note dell’inno nazionale.

Per il Comune di Vicenza sarà presente il sindaco Francesco Rucco.

Per tutta la giornata sulla balaustra della Basilica palladiana saranno esposti i trittici

tricolori.

