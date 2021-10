(AGENPARL) – dom 31 ottobre 2021 Regione del Veneto

MALTEMPO IN ARRIVO IN VENETO. ALLERTA GIALLA IN ALCUNI

TERRITORI

(AVN) Venezia, 31 ottobre 2021

Una perturbazione in avvicinamento ha indotto il Centro Funzionale Decentrato

della Protezione Civile della Regione Veneto a dichiarare lo Stato di Attenzione

(allerta gialla) per Criticità Idrogeologica su alcuni bacini del territorio a partire

dalle ore 14 di domani, lunedì 1 novembre, e fino alle 8.00 di martedì 2.

I territori attenzionati sono i bacini Basso Piave-Sile-Bacino Scolante in Laguna;

Livenza-Lemene-Tagliamento; Piave Pedemontano.

Le previsioni indicano per lunedì 1 novembre il veloce passaggio di un sistema

perturbato. Le precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, saranno

concentrate generalmente nella seconda metà di lunedì. Limite della neve

inizialmente ben oltre i 2000 m, in abbassamento verso fine evento in serata sulle

Dolomiti. Venti di Scirocco, sostenuti a tratti forti, nel pomeriggio sulla costa e

alto Adriatico in rotazione in serata.

