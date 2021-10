(AGENPARL) – dom 31 ottobre 2021 Regione del Veneto

(AVN) Venezia, 31 ottobre 2021

“Ai tanti aspetti virtuosi dell’agricoltura veneta, oggi si aggiunge il record del più

giovane presidente di Coldiretti provinciale d’Italia. Una gran bella notizia. Auguri

di buon lavoro ad Alex Vantini, a soli 30 anni eletto Presidente di Coldiretti

Verona”.

Così, il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, si complimenta con il

giovane veronese che da oggi guida la Coldiretti provinciale scaligera.

“L’agricoltura veneta segna di anno in anno successi di qualità e quantità

produttiva, ma ha un gran bisogno di giovani che se ne occupino – aggiunge Zaia

– e Vantini, già dal 2019 vicepresidente nazionale di Giovani Impresa Coldiretti,

che dal 2015 guida a livello regionale e provinciale, è un simbolo dell’agricoltura

veneta presente e futura”.

“Un’agricoltura – conclude il Governatore – che in Veneto ha saputo passare

gradualmente dai tempi eroici dei nostri nonni a quelli di oggi, dove un giovane

agricoltore porta con sé, oltre alla passione per la terra, anche conoscenze tecniche

e scientifiche, studi elevati, capacità e voglia d’innovazione, sensibilità spiccata

per l’ecocompatibilità”.

