MONDIALI DI CICLISMO. VIVIANI CAMPIONE DEL MONDO

NELL’ELIMINAZIONE E ARGENTO NELLA MADISON PER

SCARTEZZINI. ZAIA, “I RAGAZZI DI ISOLA DELLA SCALA HANNO

LA STOFFA DA CAMPIONI”

(AVN) Venezia, 24 ottobre 2021

“Oggi è una giornata storica per i nostri ciclisti veronesi, protagonisti nelle ultime gare

dei Mondiali su pista nel velodromo di Roubaix. Elia Viviani e Michele Scartezzini

lasciano il segno anche in Francia e dimostrano di essere dei pistard mondiali”.

Lo dice il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, salutando le due medaglie

vinte oggi ai Mondiali di Ciclismo su Pista. Due Veneti, entrambi di Isola della Scala,

salgono sul podio dopo due prove intense e regalano all’Italia altre due medaglie in

questa rassegna iridata, che si chiude complessivamente con 10 titoli.

“Il nostro portabandiera alle Olimpiadi di Tokyo, Elia Viviani, ciclista che unisce

potenza, concentrazione e strategia, conquista oggi il suo primo oro mondiale in pista

nell’Eliminazione, la gara che ama di più e che più gli si addice – aggiunge il

Governatore -. Ha ribaltato i pronostici anche lo sprinter veneto Michele Scartezzini,

nonostante la caduta iniziale che poteva compromettere tutta la prova, che vince la

prova strappando l’argento in coppia con Simone Consonni nella Madison, con il

capitano Elia in panchina. Grazie ragazzi per questi successi, che dimostrano ancora

una volta il vostro grande cuore per lo sport”.

