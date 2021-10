(AGENPARL) – dom 24 ottobre 2021 Regione del Veneto

LAVORO. DOMANI 25 OTTOBRE ALLE 15 A MESTRE ASSESSORE

DONAZZAN E PARTI SOCIALI SOTTOSCRIVONO PROTOCOLLO

PER IL SUPERAMENTO DELLE CRITICITA’ DELLA LOGISTICA

(AVN) – Venezia, 24 ottobre 2021

Domani lunedì 25 ottobre 2021 alle ore 15.00 nella sala riunioni della sede di

Veneto Lavoro, in via Ca’ Marcello, 67/b a Mestre, l’Assessore regionale al lavoro

del Veneto Elena Donazzan, supportata dall’Unità di Crisi Aziendali della Regione del

Veneto, incontrerà la stampa per presentare il Protocollo per il superamento delle

criticità della filiera della logistica.

Il protocollo sarà sottoscritto alla presenza dei rappresentanti delle parti sociali:

Confcommercio Veneto, Confapi Veneto, CNA Veneto, Confartigianato Veneto,

Legacoop Veneto, Confcooperative Veneto, Fai Trasportatori, CGIL del Veneto,

CISL del Veneto e UIL del Veneto.

