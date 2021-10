(AGENPARL) – sab 23 ottobre 2021 ISTRUZIONE. PROPOSTA MINISTERO BIANCHI DI VALUTAZIONE DEGLI INSEGNANTI. ASSESSORE DONAZZAN, “PLAUDO AL MINISTRO. OPPORTUNA UNA VALUTAZIONE IN ENTRATA. SOLO CHI AMA LA SCUOLA PUO’ FARE L’INSEGNANTE”

