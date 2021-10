(AGENPARL) – gio 21 ottobre 2021 “LA PANDEMIA VISTA CON GLI OCCHI DI” CONVEGNO CON I MAGGIORI ESPERTI NAZIONALI A VENEZIA, LUNEDI’ 25 OTTOBRE ALLA SCUOLA GRANDE DI SAN GIOVANNI EVANGELISTA. IL PRESIDENTE ZAIA PRESENTERA’ LA MOSTRA “ANDRA’ TUTTOBENE” DI DISEGNI DEI BAMBINI VENETI

