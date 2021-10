(AGENPARL) – mar 19 ottobre 2021 Il Servizio Centrale Anticrimine della Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato e la Fondazione AMBER Alert Europe hanno firmato un Protocollo d’intesa per promuovere la reciproca collaborazione nel settore dei minori scomparsi.

L’accordo è volto a rafforzare il rapporto già avviato da tempo tra la Polizia di Stato e la Fondazione AMBER Alert Europe, attraverso la condivisione di informazioni sulle migliori pratiche, le innovazioni tecnologiche, la collaborazione internazionale, la partecipazione e il sostegno dei cittadini e delle comunità nelle ricerche dei minori scomparsi.

Hanno firmato, oggi, il Protocollo d’intesa, il Direttore del Servizio Centrale Anticrimine Giuseppe Linares ed il Presidente e Fondatore di AMBER Alert Europe Foundation, Frank Hoen.

Tra i reciproci impegni, il rafforzamento della formazione degli operatori di polizia, la cooperazione nelle ricerche, le iniziative connesse al recepimento delle politiche e delle decisioni dell’Unione Europea.

La mission della Fondazione AMBER Alert Europe è quella di aiutare a salvare i bambini scomparsi e a rischio, connettendo le Agenzie delle Forze dell’ordine con esperti di polizia nel settore e con i cittadini, in tutta Europa.

I bambini scomparsi sono soggetti estremamente vulnerabili, perché i rischi che corrono sono, qualunque siano le circostante della scomparsa, significativi; per questo la Polizia di Stato è da sempre impegnata in attività il cui intento è quello di rafforzare la tutela dei bambini, anche attraverso quegli strumenti che utilizzano nuove tecnologie per rivolgersi direttamente ai cittadini.

La partnership consentirà ad entrambe le parti di raggiungere, a livello operativo e strategico, obiettivi comuni a salvaguardia e tutela dei minori, attraverso lo scambio di informazioni e l’assistenza in caso di bambini scomparsi, ponendo così le basi per una cooperazione feconda e durevole.

Roma, 19 ottobre 2021

