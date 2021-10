(AGENPARL) – mar 19 ottobre 2021 Comando Regione Carabinieri Forestale “Marche”

Gruppo di Ancona

COMUNICATO STAMPA

RINVENUTO UN LUPO MORTO AD ANCONA

Ancona (AN) 19/10/2021 – A seguito di segnalazione da parte della Centrale Operativa, i militari

della Stazione CC Forestale di Ancona, alle ore 09:43, si recava nel comune di Ancona in via Aspio

nei pressi del civico n. 51 dove hanno accertato la presenza di una carcassa di lupo deceduto a causa

di collisione con autoveicolo.

L’animale è stato investito da un automezzo verso le ore 06:30 e successivamente il guidatore ha

comunicato il sinistro alla Compagnia CC di Osimo.

Giunti sul posto i militari hanno verificato la presenza della carcassa di un esemplare femmina di circa

35/40 kg, giacente su un campo nelle adiacenze della strada.

Veniva quindi contattato il responsabile dell’associazione FOXES, sig. Cecchini Severino, per il

recupero della carcassa e la consegna presso l’Istituto Zooprofilattico di Ancona, ciò al fine di

verificare le caratteristiche genetiche del lupo e le condizioni di salute immediatamente precedenti il

decesso.

Il recupero è avvenuto alle ore 11:40 e alle ore 12:30 è stata effettuata la consegna all’Istituto

Zooprofilattico.

Il rinvenimento dell’esemplare morto conferma ancora una volta l’espansione territoriale del canide,

che in molte aree della regione è giunto a popolare anche le aree rurali adiacenti alle città della costa.

E’ pertanto fondamentale prendere coscienza della presenza di questo predatore e adottare le cautele

necessarie per evitare attacchi al patrimonio zootecnico e agli animali da compagnia.

