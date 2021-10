(AGENPARL) – lun 18 ottobre 2021 Regione del Veneto

15esima GIORNATA EUROPA CONTRO LA TRATTA DI ESSERI UMANI.

ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI “LA REGIONE VENETO A

FIANCO DELLE PERSONE VITTIME DI TRATTA. NEI PROSSIMI GIORNI

LA CONVOCAZIONE DI UNA CABINA DI REGIA”

(AVN) Venezia, 18 ottobre 2021

“Oggi il mio pensiero e la mia vicinanza vanno alle persone vittime di tratta che non

hanno ancora avuto l’opportunità di sottrarsi alle reti di sfruttamento e di chiedere

aiuto ai servizi che nella regione Veneto sono in prima linea per assistere chi chiede di

uscire da condizioni di violenza e coercizione”. Lo afferma l’Assessore alla Sanità e

Sociale della Regione Veneto in occasione della 15° Giornata Europea contro la tratta

degli esseri umani, istituita nel 2006 con lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica

sul tema.

“Quella odierna è una preziosa occasione per riflettere su un fenomeno che interessa

quasi un milione di persone nel continente europeo e che rappresenta, per le

organizzazioni criminali transnazionali, il secondo business subito dopo il

narcotraffico” – ha proseguito l’Assessore – “La tratta è un fenomeno subdolo, che

agisce nell’ombra e mina la società dalle fondamenta. Le vittime hanno molti volti:

sono le persone costrette a prostituirsi, sono i minori reclutati e impiegati nelle attività

criminali forzate, sono uomini e donne sfruttati nel lavoro, sono giovani donne

costrette contro la propria volontà a unirsi in matrimonio. E’ una piaga che è presente

su tutto il territorio nazionale e che non ha purtroppo lasciato immune nemmeno il

Veneto”.

“In Italia da oltre 20 anni è presente una rete nazionale antitratta, istituita dal

Dipartimento per le Pari Opportunità della presidenza del Consiglio dei Ministri,

attualmente composta da 21 Progetti regionali – ha precisato l’Assessore – Per la

prima volta, lo scorso luglio, la Regione Veneto ha assunto in qualità di ente capofila,

l’onere della Governance dei progetti di assistenza alle vittime di tratta in tutto il

territorio Regionale attraverso il progetto N.A.V.I.G.A.Re (Network antitratta Veneto

Intersezioni Governance azioni regionali), nonché di coordinamento dei 21 progetti

esistenti a livello nazionale attraverso la gestione del Numero Verde Nazionale in

promossi sono stati significativi e hanno visto il contributo di professionisti degli enti

pubblici e del privato sociale, di mediatori linguistico-culturali e di educatori

responsabili dell’accoglienza”.

Nei primi mesi della sua attuazione, il progetto Navigare ha effettuato 846 contatti con

persone a rischio di grave sfruttamento in ambito sessuale e lavorativo, anche con

l’obiettivo di promuovere corretti comportamenti sullo stile di vita i quali hanno un

impatto sulla salute pubblica. Ha inoltre svolto colloqui di valutazione e orientato ai

servizi 48 persone potenzialmente vittime di tratta: 21 donne (44%) e 27 uomini

(56%). Di questi, 16 persone hanno subito uno sfruttamento in ambito sessuale (33%),

26 in ambito lavorativo (54%), 2 nelle economie illegali e accattonaggio forzato

mentre 4 persone non hanno dichiarato alcun sfruttamento. Ad oggi sono 65 le persone

accolte presso le strutture del terzo settore che hanno co-progettato gli interventi.

“Consapevole che il fenomeno della tratta e del grave sfruttamento ha bisogno di

interventi sinergici e coordinati – ha proseguito l’Assessore – nelle prossime settimane

convocherò una cabina di regia a cui parteciperanno le varie direzioni regionali e gli

organismi strumentali della Regione, gli enti locali e i soggetti del terzo settore

impegnati sul tema: svolgerà funzioni di governance e indirizzo rispetto alle linee

guida, alle scelte strategiche nelle connessioni con gli altri progetti e definirà le priorità

di intervento. Sono inoltre convinta che le persone vittime di tratta possano essere una

grande risorsa per il territorio: per questo ho promosso una Start up ‘Laboratori di idee

e innovazione’, che prevede lo sviluppo di attività imprenditoriali proprio da parte

delle persone beneficiarie del progetto N.A.V.I.G.A.Re. Attraverso la filosofia della

seconda chance, è un’occasione per dare un’opportunità a persone in difficoltà, in

particolar modo a donne vittime di violenza e tratta, che oltre ad imparare un mestiere

avviano un concreto percorso di riavvicinamento al mondo del lavoro”.

“Infine, in virtù del fatto che dal 15 giugno gestiamo il numero verde nazionale in

aiuto alle vittime di tratta – ha concluso l’Assessore – abbiamo promosso a livello

nazionale una campagna di comunicazione coordinata e condivisa con la Presidenza

del Consiglio dei Ministri-Dipartimento Pari Opportunità, diffusa tra i 20 progetti

analoghi a quello del Veneto presenti nel territorio italiano: un intervento ulteriore per

