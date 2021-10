(AGENPARL) – ven 15 ottobre 2021 Regione del Veneto

DEFR. GIUNTA APPROVA LA NOTA DI AGGIORNAMENTO. ASSESSORE

AL BILANCIO, “CON UN PIL IN CRESCITA E DATI ECONOMICI

POSITIVI PROGRAMMIAMO IL FUTURO DEL VENETO”

(AVN) Venezia, 15 ottobre 2021

La Giunta regionale ha approvato, su proposta dell’assessore al Bilancio e alla

Programmazione, il provvedimento con cui viene adottata la Nota di aggiornamento

del Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2022-2024. Si tratta del

principale strumento della programmazione regionale poiché, oltre a fornire un quadro

complessivo in termini strategici e politici, contiene i contributi e le osservazioni delle

parti economiche e sociali raccolte nella fase di concertazione.

“La nota di aggiornamento è il documento di programmazione generale della Regione,

alla base della manovra di bilancio riferita al triennio 2022-2024 – spiega l’Assessore -.

Oltre all’inquadramento socio-economico contiene i grandi numeri del Veneto:

dall’andamento del PIL regionale, in aumento del +5,9% rispetto al 2020, passando

per le industrie economiche il documento raccoglie, inoltre, i contributi raccolti

durante i vari tavoli di concertazione, per collegare l’azione amministrativa regionale

con i bisogni del territorio e dei portatori di interesse di riferimento”.

“Con questo passaggio in Giunta possiamo dare una ulteriore accelerata alla tabella di

marcia della programmazione finanziaria – sottolinea l’assessore al Bilancio -. Dalla

prossima settimana, infatti, le singole commissioni consiliari avranno a disposizione

tutto il materiale per iniziare l’analisi della manovra di bilancio, contando sulla

disponibilità delle categorie economiche. L’obbiettivo è quello di approvare la Legge

di Bilancio entro la fine di novembre, perché questo ci consentirà di iniziare il 2022

con le risorse a disposizione per avviare i programmi definiti”.

Oltre alle “Missioni regionali”, ai “Programmi” e agli “Indirizzi alle Società e agli

Enti” la Nota di aggiornamento dedica una sezione al Piano Nazionale di Ripresa e

Resilienza (PNRR), contiene lo stato di avanzamento della programmazione

comunitaria 2021-2027 e quello dei programmi operativi regionali cofinanziati con

Fondi europei.

“Abbiamo una grande opportunità legata all’impiego dei fondi del PNRR – continua

l’assessore regionale -: parliamo di risorse che potranno finanziare una serie di

interventi urgenti già portati all’attenzione del Governo, che genereranno un effetto

virtuoso nell’economia Veneta. Tra le priorità ricordo il sostegno al sistema sanitario,

