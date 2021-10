(AGENPARL) – dom 03 ottobre 2021 Regione del Veneto

Giunta Regionale

Agenzia Veneto Notizie

COMUNICATO STAMPA

I COMPLIMENTI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE DEL VENETO

ALL’ASSOCIAZIONE “IL CANTIERE DELLE DONNE”

(AVN) Venezia, 3 ottobre 2021

“E’ una bellissima iniziativa, quella messa in piedi da una manciata di giornaliste, che

oggi conta più di seimila iscritte. Parliamo del Cantiere delle Donne, un’associazione

tutta rosa, formata da giornaliste e non solo, che dopo aver lavorato per un anno e

mezzo intero in rete, si è costituita ufficialmente in queste ore. Lo scopo principale

dell’Associazione è quello di fare rete, confrontarsi sui temi e problemi che toccano le

donne quotidianamente, per poter anche essere promotrice di iniziative e

sensibilizzazione tra la comunità. Brave e buon lavoro di cuore a tutte voi”.

Così il Presidente della Regione del Veneto si complimenta con tutte quelle donne che

si son messe alla prova costituendo l’Associazione “Il Cantiere delle Donne”,

riconoscendo l’impegno e la sensibilità.

Comunicato nr. 1808-2021 (PRESIDENTE)

Agenzia Veneto Notizie

🔊 Listen to this