18 боевых кораблей и катеров-участников Главного военно-морского парада приняли участие в тренировке в Финском заливе

(AGENPARL) – MOSCOW, sab 11 luglio 2020

11.07.2020 (23:45)

18 боевых кораблей и катеров из состава парадного строя, который на Главном военно-морском параде торжественно пройдет по Неве, приняли участие во второй тренировке в акватории Финского залива. В тренировке, в частности, приняли участие и новейшие малые ракетные корабли «Мытищи», «Советск», «Великий Устюг», а также противодиверсионные катера Каспийской флотилии «Юнармеец Дагестана», «Юнармеец Татарстана», противодиверсионные катера Северного флота «Юнармеец Заполярья», «Юнармеец Поморья», «Валерий Федянин»,новейшие большие гидрографические катера «Георгий Зима» и «Михаил Казанский», минно-тральные корабли, десантные катера, патрульные катера типа «Раптор».

О результатах проведенной тренировки доложено Главнокомандующему ВМФ России Адмиралу Николаю Евменову.

Тренировка состоялась под руководством Командира Ленинградской военно-морской базы контр-адмирала Вячеслава Родионова.

В ходе тренировки, которая проходила в назначенном морском районе Финского залива в сложных гидрометеоусловиях, экипажи кораблей и катеров успешно выполнили задачу, отработав элементы движения в составе тактических групп с заданной скоростью по утвержденному курсу, организацию связи.

Отрабатывалась и проверялась подготовка вахтенных офицеров кораблей, штурманских специалистов и вахтенных сигнальщиков.

Накануне тренировки, по плану, утвержденному Главкомом ВМФ России Адмиралом Евменовым, с командирами кораблей и катеров – участников Главного военно-морского парада была проведена тактическая летучка.

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Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12301498@egNews