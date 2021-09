(AGENPARL) – mer 29 settembre 2021 Regione del Veneto

+++ DOMANI 30 SETTEMBRE ALLE 12.30 A MARGHERA PUNTO

STAMPA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE SU SITUAZIONE

COVID-19 +++

(AVN) Venezia, 29 settembre 2021

Domani, giovedì 30 settembre 2021, il Presidente della Regione del Veneto terrà un

punto stampa di aggiornamento sulla situazione relativa al COVID-19 in Veneto.

L’appuntamento, come sempre, è alle ore 12.30 presso la sede della Protezione

Civile Regionale, in Via Paolucci 34 a Marghera.

Si coglie l’occasione per ricordare che il prossimo test per la negatività al Covid-19,

obbligatorio per l’accesso alla sala riunioni della Protezione Civile Regionale e ai

briefing del Presidente della Regione, sarà effettuato domani stesso, giovedì 30

settembre 2021, sempre nel Punto di Primo Soccorso di piazzale Roma a Venezia (a

fianco del garage comunale) della Ulss 3, a partire dalle 9.30, similmente a quanto

stabilito per gli accessi alla sede del Consiglio regionale.

Per chi non potrà o non vorrà recarsi a questo appuntamento, si ricorda che l’accesso

alla conferenza stampa del Presidente è possibile esclusivamente esibendo il referto di

un tampone (effettuato entro e non oltre i cinque giorni precedenti alla data di accesso

alla struttura di via Paolucci che attesti lo stato di negatività al COVID-19 e soltanto

indossando un dispositivo di protezione Ffp2).

Per l’effettuazione del tampone non è necessario prenotarsi, l’accesso è libero. Il

referto sarà ritirato al momento dell’accesso alla struttura della Protezione civile.

Onde evitare spiacevoli dinieghi, si prega di rispettare RIGOROSAMENTE le presenti

disposizioni.

Comunicato n. 1784/2021 (PRESIDENTE)

