(AGENPARL) – dom 26 settembre 2021 Regione del Veneto

Giunta Regionale

Agenzia Veneto Notizie

COMUNICATO STAMPA

METEO. FASE DI INSTABILITA’ SUL VENETO, IN PARTICOLARE SUL

SETTORE SUDOCCIDENTALE. STATO DI ATTENZIONE IN ALCUNI

BACINI DELLA REGIONE

(AVN) – Venezia, 26 settembre 2021

Le previsioni meteorologiche del Veneto segnalano, nel pomeriggio e nella serata di

oggi, cielo in prevalenza molto nuvoloso, salvo schiarite più probabili inizialmente

sulle Dolomiti e di sera aanche sud-ovest. Si prevedono, inoltre, precipitazioni a

partire da ovest, in genere sparse ma a tratti anche piuttosto diffuse, con rovesci e

qualche possibile temporale anche in pianura dove non si esclude possano localmente

assumere una discreta intensità specie a sud-ovest.

Il possibile verificarsi di rovesci o temporali localmente anche intensi, potrebbe creare

disagi al sistema fognario e lungo la rete idrografica minore. Si segnala la possibilità

d’innesco di fenomeni franosi superficiali sui versanti e la possibilità di innesco di

colate rapide con particolare riferimento al bacino “Adige-Garda-Monti Lessini” (VR).

Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione del Veneto ha

emesso un avviso di criticità idrogeologica – con validità dalle 14.00 di oggi fino alla

Mezzanotte – dichiarando lo stato di Attenzione (allerta gialla) nei Bacini “Adige-

Garda-Monti Lessini” (VR), “Po-Fissero-Tartaro-CanalBianco e Basso Adige” (RO-

VR), “Basso Brenta –Bacchiglione” (PD-VI-VR-VE-TV).

Nella giornata di domani (lunedì 27 settembre) è previsto tempo variabile con

parecchie nubi stratificate all’inizio su pianura e Prealpi, schiarite in giornata e nubi

sparse anche di tipo cumuliforme soprattutto sulle zone montane nelle ore

pomeridiane. Nelle ore più fredde sono prevedibili foschie e possibili locali nebbie in

pianura e nelle valli.

