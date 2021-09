(AGENPARL) – mer 22 settembre 2021 Regione del Veneto

AGRICOLTURA. LOTTA ALLA CIMICE ASIATICA, BANDO DA

400MILA EURO PER SEMINARI E FORMAZIONE RIVOLTI A

FRUTTICOLTORI

(AVN) Venezia, 22 settembre 2021

La Giunta regionale del Veneto ha dato il via libera a un provvedimento che definisce

le nuove linee di intervento per contrastare la diffusione di insetti alloctoni nelle

coltivazioni.

“Con questo bando, da 400mila euro, sosteniamo i corsi promossi da organismi

accreditati al fine di soddisfare le richieste di aiuto e di approfondimento legate a

specifiche tematiche, connesse soprattutto alla lotta ai parassiti – fa sapere l’assessore

regionale all’Agricoltura -”.

“L’obbiettivo – prosegue l’Assessore – è fornire una formazione agli imprenditori del

settore, in particolare i frutticoltori, in modo da assicurare una conoscenza tale da

favorire l’adozione di comportamenti idonei da parte dei produttori agricoli del

territorio regionale, i primi soggetti chiamati a intervenire nella prevenzione e nella

difesa dalla cimice asiatica”.

Questo bando rappresenta un ulteriore aiuto della Regione Veneto a sostegno delle

attività agricole, in aggiunta agli oltre 20 milioni di euro messi a disposizione come

ristoro per i danni provocati nel 2019.

“Oggi si aprono i termini per la presentazione delle domande di aiuto e AVEPA, nello

specifico, gestirà la parte tecnica ed amministrativa della linea di finanziamento –

conclude l’Assessore -. La Regione prosegue nell’impegno al fianco delle realtà

agricole locali, in un momento in cui le colture sono sempre più oggetto di danni

causati dal cambiamento climatico e dall’invasione di insetti, tra cui la cimice asiatica”.

Le domande per accedere al contributo dovranno essere presentate dagli Organismi di

Formazione accreditate secondo le modalità previste dal bando ed entro 60 giorni dalla

