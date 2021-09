(AGENPARL) – sab 18 settembre 2021 Regione del Veneto

Giunta Regionale

Agenzia Veneto Notizie

COMUNICATO STAMPA

METEO. PROSEGUE LO STATO DI MALTEMPO IN VENETO

(AVN) Venezia, 18 settembre 2021

Il Centro funzionale decentrato della Protezione Civile del Veneto ha emesso un nuovo

bollettino che prevede per domani, domenica 19, e fino alle prime ore di lunedì 20

condizioni di tempo da variabile ad instabile, dapprima con precipitazioni deboli

seguite da rovesci e temporali sparsi nel pomeriggio e sera. Sono possibili fenomeni

localmente intensi (forti rovesci, raffiche di vento e locali grandinate). Visti i fenomeni

meteorologici previsti la criticità idrogeologica attesa è riferita allo scenario per

temporali forti.

Alla luce dei fenomeni meteorologici previsti, il possibile verificarsi di rovesci o

temporali localmente anche intensi potrebbe creare disagi al sistema fognario e lungo

la rete idrografica. Si segnala lo stato di attenzione per criticità idrogeologica per i

seguenti bacini: Alto Piave; Piave Pedemontano, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone,

Adige-Garda e Monti Lessini e Basso Brenta –Bacchiglione. Per i bacini Po, Fissero-

Tartaro-CanalBianco e Basso Adige, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna

Livenza, Lemene e Tagliamento, l’allerta gialla riguarda solamente la rete idraulica

secondaria

Lo stato di attenzione è valido per la rete secondaria dei bacini indicati fino alle ore 8

di lunedì 20 settembre.

Comunicato n. 1727-2021 (PRESIDENTE-PROTEZIONE CIVILE)

Agenzia Veneto Notizie

🔊 Listen to this