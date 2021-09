(AGENPARL) – sab 18 settembre 2021 Regione del Veneto

Giunta Regionale

Agenzia Veneto Notizie

COMUNICATO STAMPA

ASSESSORE ALLO SVILUPPO ECONOMICO IN VISITA ALL’AZIENDA

BALBO DI BRENDOLA (VI). “SE OGGI IL LEONE DI SAN MARCO

CONTINUA A RUGGIRE E’ MERITO DI PERSONE COME VOI”

(AVN) – Venezia, 18 settembre 2021

L’Assessore regionale allo Sviluppo Economico ha partecipato questa mattina al 60°

anniversario dell’azienda Balbo, di Brendola, nel vicentino, specializzata nel campo

delle lavorazioni meccaniche, in particolare nella produzione di torni automatici da

viteria.

“Venire qui e festeggiare i 60 anni di un’attività come questa, è festeggiare in realtà i

60 anni di capacità di questo nostro grande territorio, il Veneto, che dimostra di saper

reagire sempre e comunque” – ha affermato l’Assessore – Negli ultimi 20 anni

abbiamo avuto tre crisi che hanno coinvolto il mondo intero: l’11 settembre 2001, la

crisi dei mutui subprime del 2008, che ha lasciato conseguenze economiche

pesantissime e, l’anno scorso, la crisi dovuta al Covid. Ebbene, ogni volta le aziende

che hanno saputo reagire a questi disastri globali sono state le nostre PMI”.

La presenza oggi del fondatore, Giuseppe, dei suoi figli e della terza generazione in

azienda dà la misura della forza e della passione degli imprenditori veneti.

“Oggi ho voluto essere qui con entusiasmo – ha concluso l’Assessore – portando il

saluto del Presidente e dell’amministrazione Regionale, e per dirvi grazie: se oggi il

leone di San Marco continua a ruggire è per le persone come voi”.

Comunicato nr. 1724-2021 (SVILUPPO ECONOMICO)

Agenzia Veneto Notizie

🔊 Listen to this