FITCHRATINGS. PRESIDENTE, “L’AGENZIA CONFERMA IL

VENETO UN ENTE AFFIDABILE E TRASPARENTE. I DEBITI LI

COPRIAMO CON IL RISULTATO OPERATIVO”

(AVN) Venezia, 18 settembre 2021

“In uno scenario economico ancora instabile, condizionato principalmente dagli effetti

della pandemia, che ha messo sotto pressione le finanze degli enti pubblici, il Veneto

si assicura il rating ‘BBB-’ a lungo termine, con Outlook stabile, che rispecchia quello

dello Stato Italiano, e un rating ‘F3’ di breve termine. A dirlo è una delle più

importanti agenzie di valutazione del merito creditizio americane, la società finanziaria

Fitch, che ha esaminato i conti regionali e ha dato un giudizio complessivo, direi più

che positivo, sullo stato di salute economico, finanziario, etico, amministrativo,

gestionale e manageriale del Veneto. Siamo una Regione virtuosa e la governance

pubblica dimostra con i fatti di soddisfare le esigenze e le aspettative di sviluppo dei

cittadini e imprese, oltre a saper raggiungere gli obiettivi strategici fissati nel

programma di governo che un anno fa ci ha premiati con un consenso di peso”.

Con queste parole il Presidente del Veneto commenta il giudizio elaborato dalla

FitchRatings che considera come “moderato” il profilo di rischio della Regione

rispetto ad altri enti locali e regionali a livello internazionale. Questo risultato è dato,

nello specifico, da quattro fattori valutati come “Moderato” (stabilità delle entrate,

sostenibilità delle spese, flessibilità delle spese, flessibilità di debito e liquidità) e da

due fattori valutati come “Forte” (flessibilità delle entrate, prevedibilità di debito e

liquidità).

“Ricordo che il Veneto ha un PIL pro capite di quasi 34mila euro, sopra le medie

italiana ed europea, un tasso di occupazione del 67% assieme ad un basso livello di

disoccupazione, pari al 6%, e con una diffusa rete di piccole e medie imprese che

contribuiscono alla bilancia economica con esportazioni verso l’Europa continentale –

continua il Governatore -. Questo per dire che sono quasi trascorsi quattro anni da

quando due milioni di veneti si sono espressi alle urne rivendicando la scelta

plebiscitaria dell’autonomia regionale e questo certificato conferma la necessità di

accelerare anche su questo fronte. Oggi è una necessità improrogabile considerati i dati

oggettivi forniti da Fitch”.

Il rating dell’Agenzia conferma, nello specifico, l’elevata qualità del lavoro svolto in

questi anni dall’Amministrazione regionale, sia nel prudente ed efficiente utilizzo delle

