(AGENPARL) – sab 11 settembre 2021 LUNEDI’ 13 SETTEMBRE, IL PRESIDENTE DELLA REGIONE DEL VENETO INAUGURA, NEL TREVIGIANO, IL NUOVO POLO LOGISTICO DI PIAVE SERVIZI SPA

