+++ DOMANI ALLE 12.30 A MARGHERA PUNTO STAMPA SU SITUAZIONE

COVID-19 IN VENETO+++

(AVN) Venezia, 7 settembre 2021

Il Presidente della Regione, terrà domani, 8 settembre 2021, un punto stampa di

aggiornamento sulla situazione Covid-19 in Veneto.

L’appuntamento è, come sempre, alle ore 12.30 presso la sede della Protezione Civile

Regionale in via Paolucci 34, a Marghera.

Per l’accesso è necessario esibire l’esito di un tampone eseguito non più di cinque

giorni prima.

