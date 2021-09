(AGENPARL) – sab 04 settembre 2021 Regione del Veneto

TOKYO. IL VENETO TRAVISANI ARGENTO NEL TIRO CON L’ARCO.

PRESIDENTE REGIONE, “BRAVO, CENTRO ALLA PRIMA

PARTECIPAZIONE”

(AVN) Venezia, 4 settembre 2021

“Centro quasi perfetto, oggi a Tokyo per Stefano Travisani di Correzzola che, in

coppia con Elisabetta Mijno, porta a casa la 66° medaglia per l’Italia e la 26° per la

compagine veneta alle Paralimpiadi, vincendo l’argento, con l’oro perso per un solo

punto, nel tiro con l’arco mixed team recurve. Grazie Stefano, per questa ennesima

emozione”.

Così il Presidente della Regione Veneto commenta l’impresa odierna del padovano di

Correzzola Stefano Travisani alle Paralimpiadi di Tokyo.

“Il podio alla prima Paralimpiade disputata- aggiunge il Governatore – è impresa

riuscita a pochi, e corona un cammino coraggioso dopo l’incidente in mountain bike

che, nel 2015, lo rese paraplegico, passato dalla scherma alla canoa e al basket in

carrozzina prima di approdare al tiro con l’arco. Oggi – conclude – la meritata

apoteosi. E Parigi non è lontana!”.

