LUNEDI’ 6 ALLE ORE 11 A PALAZZO BALBI A VENEZIA

PRESENTAZIONE PROGETTO RETE INNOVATIVA REGIONALE

TECH4LIFE

(AVN) Venezia, 4 settembre 2021

Lunedì prossimo, 6 settembre alle ore 11.00, sarà presentato a Venezia, in sala Pedenin

a Palazzo Balbi, sede della Giunta Regionale, il progetto Rete Innovativa

Regionale Tech4Life, la rete di imprese ed enti di ricerca che riunisce le

eccellenze venete per affrontare i temi e sviluppare le tecnologie legate alle scienze

della vita. Una risposta alle istanze di innovazione nell’ambito delle tecnologie per la

salute e il benessere dei cittadini.

Parteciperanno alla presentazione l’assessore regionale allo Sviluppo Economico, le

istituzioni accademiche delle Università di Padova, Verona e Ca’ Foscari, oltre ai

rappresentanti di Confindustria Veneto, Confindustria Verona e Assindustria

Venetocentro.

Si ricorda a chi desiderasse partecipare in presenza che l’accesso alla conferenza

stampa a Palazzo Balbi è possibile esclusivamente esibendo il referto di un tampone

(effettuato entro e non oltre i cinque giorni precedenti alla data della conferenza

stessa), che attesti lo stato di negatività al COVID-19 e soltanto indossando un

dispositivo di protezione Ffp2.

Onde evitare spiacevoli dinieghi, si prega di rispettare RIGOROSAMENTE le presenti

disposizioni.

Comunicato nr. 1634-2021 (ECONOMIA)

