TOKYO. ARGENTO NEL NUOTO PER IL VERONESE RAIMONDI CHE FA

POKERISSIMO DI MEDAGLIE. PRESIDENTE REGIONE VENETO,

“SCOPERTO UN CAMPIONE TOTALE”.

(AVN) Venezia, 2 settembre 2021

“Nemmeno il tempo di gioire per il poker di medaglie di Antonio Fantin, che da Tokyo

arriva il pokerisimo del veronese Stefano Raimondi, argento nei 100 dorso maschili

S10, dopo un oro, un bronzo e altri due argenti conquistati nei giorni precedenti. Lo

sport veneto, tutto lo sport veneto, anche quello normodotato, ha scoperto, e festeggia,

questi veri propri nuovi campioni, che lo erano anche prima, ma che pochi

conoscevano”.

Così il Presidente della Regione Veneto rivolge i suoi complimenti al nuotatore di

Zimella, protagonista di un’altra gara da podio nel nuoto alle Paralimpiadi di Tokyo.

“Raimondi è del 1998 – aggiunge il Governatore – e ha ancora davanti una carriera

che gli auguro lunga e ricca di successi. Ha già raggiunto i vertici di un’olimpiade, ma

con ragazzi di questo stampo, indisponibili ad arrendersi alle vicissitudini della vita,

nessun traguardo è precluso. Bravo Stefano. I giovani veneti guardino a te e ai tuoi

compagni e compagne come un esempio totale di determinazione e gioia di vivere, da

mettere in partica in ogni aspetto della vita quotidiana”.

Comunicato nr. 1618-2021 (PRESIDENTE-SPORT)

