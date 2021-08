(AGENPARL) – mar 24 agosto 2021 Regione del Veneto

Giunta Regionale

Agenzia Veneto Notizie

COMUNICATO STAMPA

OTTENUTA COPERTURA ORGANIZZATIVA PER LE SCUOLE PRIMARIE

DI BURANO E SANT’ERASMO (LAGUNA VENETA). ASSESSORE

REGIONALE ALL’ISTRUZIONE, “NOSTRO IMPEGNO VERSO LE AREE

PIU’ FRAGILI”

(AVN) – Venezia, 24 agosto 2021

Su interessamento dell’Assessorato all’Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione

del Veneto, il Ministero dell’Istruzione ha autorizzato, attraverso l’Ufficio Scolastico

regionale, una copertura di organizzazione che permetterà di mantenere i punti scuola

nelle isole di Sant’Erasmo e di Burano nella Laguna Veneta. L’assessore regionale ha

seguito l’iter fino al raggiungimento dell’obbiettivo in stretta collaborazione con

l’assessore all’Istruzione del Comune di Venezia.

“Su questo fronte l Regione è impegnata da diversi anni – sottolinea l’Assessore

regionale all’Istruzione -. Inquadrato nello specifico piano che è di sua competenza,

con apposita delibera, avevamo già evidenziato l’importanza del mantenimento dei

punti di servizio scolastico nelle aree più esposte al rischio di rimanere prive, o quasi,

di residenti come quelle di montagna e quelle insulari della Laguna di Venezia. Un

provvedimento in linea con gli indirizzi della Commissione europea sulle aree interne

a rischio spopolamento”.

“In questo caso abbiamo pensato al futuro di Sant’Erasmo e Burano – aggiunge –

